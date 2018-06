गुजरात में इन दिनों शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो मे डोली एक ऑडी कार में निकाली गई है और कार का ड्राइवर इस दौरान लगातार फायरिंग करता रहा। इससे शादी में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार के ड्राइवर ने कई राउंड फायरिंग की। फिलहाल इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

घटना गुजरात के शहर राजकोट की है, जहां शादी समारोह के दौरान की यह घटना है। फायरिंग करने वाला व्यक्ति राजकोट का एक कारोबारी सागर जारिया बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बैंड बाजा बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे। ओपन ऑडी में दूल्हा-दुल्हन साथ-साथ चल रहे थे। इसी बीच ऑडी चालक ने कार की खिड़की से एक हाथ निकालकर बंदूक से फायरिंग शुरु कर दी। ऑडी चालक की इस फायरिंग से दुल्हन भी थोड़ा घबराती दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऑडी चालक ने फायरिंग बंद नहीं की और लगातार फायरिंग करता रहा। इसी शादी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, उसमें भी वही ऑडी चालक कार से बाहर निकलकर लगातार फायरिंग करता नजर आ रहा है। इस बंदूकबाज ने कई राउंड फायरिंग की।

Watch viral video of celebratory firing during marriage in #Gujarat pic.twitter.com/3s35682P1P

— India TV (@indiatvnews) 3 June 2018