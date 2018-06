‘तुझे गोली मार दूंगा’, जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर बताया- मिल रही है जान से मारने की धमकी

गुजरात विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बात की जानकारी खुद मेवानी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके नंबर पर किसी ने कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बुधवार को दलित नेता ने ट्वीट किया, ‘7255932433 इस नंबर से मेरे नंबर 9724379940 पर कॉल आया और मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। इन दिनों मेरा यह नंबर मेरे सहयोगी कौशिक परमार के पास है, उन्होंने अभी मुझे इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई रनवीर मिश्रा का फोन आया था और बोला कि तुम जिग्नेश मेवानी हो तो तुम्हें गोली मार दूंगा।’

इसके साथ ही मेवानी ने यह भी कहा कि उनके ऊपर पहले भी हमले किए जा चुके हैं और इसकी शिकायत भी उनके सहयोगियों ने की थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। दलित नेता ने कहा कि उनके लिए वाई सिक्योरिटी की मांग भी की गई थी, लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। मेवानी ने कहा, ‘कुछ महीनों पहले, गुजरात के करीब 10 से 15 जिलों के दलित समूहों ने मेरे लिए वाई सिक्योरिटी की मांग करते हुए मेमोरेंडम सौंपा था। ऊना संघर्ष और मेरे चुनाव अभियान के दौरान लोगों ने मेरी कार पर भी हमला किया था। मेरे फेसबुक और ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दीं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।’

7255932433 from This number i have received a call on my number 9724379940 saying he will shoot me. My colleague Kaushik Parmar(who is having my number these days) just informed me – " koi Ranvir Mishra ka phone tha aur bola ki tum Jignesh levani ho to tumhe goli mar dunga" — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) June 6, 2018

Few months ago, in 10-15 districts of Gujarat dalit groups have submitted memorandums to provide me adequate or 'Y' category security. During Una struggle and my election campaigns ppl attacked my car.Threat calls have been issued on my facebook and twitter. Bt no action is taken — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) June 6, 2018

Attack on Ambedkarite movement : Maharashtra police has arrested Ambedkarite activist & editor Sudhir Dhawale in Mumbai, advocate Surendra Gadling in Nagpur and Rona Wilson in Delhi. All 3 booked under draconian UAPA while Bhima Koregaon culprit Manohar Bhide roams scot free. — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) June 6, 2018

इससे पहले मेवानी ने एक ट्वीट कर कहा था कि भीमा-कोरेगांव का दोषी मनोहर भिडे आराम से घूम रहा है और महाराष्ट्र पुलिस अंबेडकर एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। बता दें कि पहले भी मेवानी की ओर से इस तरह की शिकायत की गई है। इस साल फरवरी में व्हॉट्सएप पर दो पुलिसवालों का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर मेवानी ने कहा था, ‘यह गंभीर मामला है। दो शीर्ष पुलिसवाले संकेत दे रहे हैं कि मैं एनकाउंटर में मारा जा सकता है। मैं डीजीपी, गृह मंत्री और गृह सचिव को शिकायत करने जा रहा हूं।’

