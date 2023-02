पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में उड़े 100 और 500 के नोट, लूटने के लिए हुई हाथापाई; Viral Video पर आए ऐसे रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर तमाम लोग इसे मुद्रा का अपमान बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी बता रहे हैं।

गुजरात के मेहसाणा में शादी में उड़ाए गए लाखों रूपये (वायरल वीडियो का स्क्रीनग्रैब)

