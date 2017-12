गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानि गुरुवार (14/12/2017) को वोट डाले डा रहे हैं। इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी हुई है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां 22 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई हैं। बीजेपी इन चुनावों में 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही हैं लेकिन राज्य की जनता फिर से बीजेपी को सत्ता में लाती है या नहीं, यह तो 18 दिसंबर को तय होगा जब चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इन चुनावों के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है।

योगेंद्र यादव ने जो तीन मुमकिन परिणाम अपने हिसाब से बताएं हैं, अगर उनकी बात की जाए तो तीनों ही नतीजों में बीजेपी को राज्य में हार मिल रही है। योगेंद्र यादव द्वारा बीजेपी की हार की भविष्यवाणी के बाद ट्विटर यूजर्स उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। योगेंद्र के ट्वीट पर कई लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने लिखा महोदय यदि आपका पहले वाला ये धंधा सफलतापूर्वक चल रहा होता तो शायद आप अपना करिअर बीच में छोड़ने पर मजबूर नहीं होते। एक ने लिखा सर कृपया करके इस ट्वीट को अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए ताकि हम इसकी शुद्धता/ट्रेंड को नतीजे वाले दिन वेरिफाई कर सकें।

My projections for Gujarat Scenario1: Possible

BJP 43% votes, 86 seats

INC 43% votes, 92 seats Scenario 2: Likely

BJP 41% votes, 65 seats

INC 45% votes, 113 seats Scenario 3: Can’t be ruled out

Even bigger defeat for the BJP pic.twitter.com/5VIvk8EiyV — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 13, 2017

महोदय यदि आप का पहले वाला ये धंदा सफलतापूर्वक चल रहा होता तो शायद आप अपना कैरियर बीच मे छोड़ने पर मजबूर न होते — Surendra Mehra (@Surendr62669002) December 13, 2017

एक ने लिखा गुजरात चुनावों में 110 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जीतेगी सर, हमारे जैसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, हम चाहते हैं कि फिर से बीजेपी सत्ता में आए और हमारे गुजरात को महान बनाए। एक ने लिखा अगर बीजेपी हारती है तो कुछ ही सालों में गुजरात बेकार राज्य बन जाएगा और तब कांग्रेस फिर से बीजेपी पर आरोप लगाएगी। एक ने लिखा इस ट्वीट को संभालकर रख रहे हैं, देखो और इंतजार करो। वोटर्स के प्री पोल विश्लेषण में आपका पुराना फेल रिकॉर्ड रहा है। इसका उदाहरण आम आदमी पार्टी है जिसके लिए आपने 100 सीट जीतने का दावा किया था।

Sir Please Pin this tweet to your timeline, so that we can verify accuracy/ trends on Results day! — Sanket Sadavarte (@Sanket_thinks) December 13, 2017

BJP will win in Gujarat elections sir with more than 110 seats ppl like us voted for BJP. we want BJP again to rule n make our GUJARAT great…. — Azadveloor (@azadveloor) December 13, 2017

Keeping screen shot of this tweet,Let’s wait & watch. U have a failed track record of analysing pre poll mood of the voters. 100 seat for AAP was the example of that. — HSR (@hemantrautela) December 14, 2017

