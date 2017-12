कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता अहमद पटेल को लेकर एक समाचार चैनल ने सनसनीखेज दावा किया है। चैनल के अनुसार, पटेल को पड़ोसी देश पाकिस्‍तान से भी समर्थन मिलने लगा है। पाकिस्‍तानी सेना के पूर्व महानिदेशक सरदार अरशद रफीक ने पटेल को गुजरात का मुख्‍यमंत्री बनाने की हिमायत की है। फेसबुक पोस्‍ट के जरिये उन्‍होंने अहमद पटेल का समर्थन करने की बात कही है। न्‍यूजएक्‍स ने यह दावा किया है। बाद में न्‍यूजएक्‍स की क्लिप को भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने शेयर किया। बता दें क‍ि रफीक सेना में सेवाएं देने के अलावा पाकिस्‍तानी इंटेलीजेंस ब्‍यूरो में भी काम कर चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा नहीं की है। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान इन दिनों पूरे चरम पर है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे रज्‍य में घूमकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है। ओपिनियन पोल में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्‍कर होने की संभावना दिख रही है।

खबर सामने आते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। गुजरात में दो दशक के बाद सत्‍ता में आने की उम्‍मीद संजोये कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले से ही मुस्लिम समुदाय को व्‍हाट्सएप संदेश भेज कर अहमद को मुख्‍यमंत्री बनाने के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच, पाक सेना के पूर्व डीजी अरशद रफीक का पोस्‍ट भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। उन्‍होंने खुले तौर पर पटेल के समर्थन में आए गए हैं। सरदार अरशद रफीक ने लिखा, ‘गुजरात मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेता और मेंटर अहमद पटेल को ही गुजरात का मुख्‍यमंत्री बनना चाहिए। गुजरात को मोदी मॉडल की कोई जरूरत नहीं है।’ रफीक ने साथ में एक फोटो भी पोस्‍ट की है, जिसमें राहुल गांधी स्‍कल कैप में अहमद पटेल के साथ दिख रहे हैं। फोटो के नीचे ‘मुबारक’ लिखा है।

Really Shocking. 1 side Congress sending Whatsaap message to Muslims to support Ahmed Miyan for CM & now Pakistan Ex Army Director General Arshad Rafiq comes openly in Support of Ahmed Patel for Gujarat CM. @OfficeOfRG Is Ahmad Miyan ur CM candidate ? pic.twitter.com/IB4lrgWe2i

— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) December 6, 2017