गुजरात चुनाव: बीजेपी की हार बताई तो योगेंद्र यादव से उलझा एंकर, लोग बोले- ये तो आईटी सेल का बंदा लग रहा है

गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर स्‍वराज इंडिया पार्टी के अध्‍यक्ष योगेंद्र यादव ने बीजेपी की हार की भविष्‍यवाणी की है। उनके अनुसार, तीन संभव सूरतों में भाजपा कहीं से सत्‍ता के करीब जाती नहीं दिख रही। उसे अधिकतम 86 सीटें मिलने का अनुमान यादव ने लगाया है। यादव की इसी भविष्‍यवाणी पर चर्चा के लिए न्‍यूज18 चैनल पर उन्‍हें बुलाया गया था। एंकर भूपेंद्र चौबे ने योगेंद्र को चुनाव विश्‍लेषक मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे एक राजनेता हैं, इसलिए उन्‍हें भविष्‍यवाणी करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जब योगेंद्र ने कहा कि ‘दिल्‍ली में बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्‍होंने पाला बदल लिया है, जो पे-रोल पर हैं, जो हिदायत लेते हैं कि शाम को कार्यक्रम कैसे किया जाए’, तो भूपेंद्र हंसने लगे। भूपेंद्र ने कहा कि ”आप दो पेशों को एक में मिलाने की कोशिश मत करिए।” जवाब में योगेंद्र ने तर्क दिया कि जब भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव परिणाम पर बोल सकते हैं तो वह क्‍यों नहीं। चैनल ने जब ट्विटर पर इस पूरी बहस का वीडियो अपलोड किया तो लोगों ने एंकर के रवैये पर हैरानी जताई।

मल्‍हार टकले ने लिखा, ”आपका एंकर भूपेंद्र चौबे अमित शाह और मोदी की तरह परेशान है और वह गुजरात बीजेपी आईटी सेल वाले की तरह व्‍यवहार कर रहे हैं जो हताशा में लोगों को धमकाता है। यह बेहद चौंकाने वाला है डिबेट शो में पत्रकार इस तरह व्‍यवहार करते हैं।” दुर्गा नेहरू ने कहा, ”भूपेन्‍द्र, हर बार मैं ये क्लिप सुनता हूं जहां आप कहते हैं कि मैं विश्‍वास तोड़ने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप अपने एक साथी का स्‍टाइल कॉपी कर रहे हैं जो एक चैनल चलाते हैं।” सैम ने कहा, ”चौबे जी, न्‍यूज दिखाते-दिखाते अपने आप को हीरो समझने की गलती कर बैठे।” जसदीप ने लिखा, ”मैं केजरीवाल समर्थक हूं पर जिस तरह से योगेंद्र यादव के साथ भूपेंद्र चौबे व्‍यवहार कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।”

Your anchor @bhupendrachaube seems to be worried like Amit Shah & Modi. And he is behaving like the Gujarat BJP IT Cell guy who threatened people with swords out of frustration

It is very shocking that journalists behave in such a biased way in debate shows. — Malhar Takle (@MalharTakle) December 13, 2017

Shame on you. @_YogendraYadav is one of the most respected unbiased political figures around. Your diabolism exposed again after your @SunnyLeone interview gaffe! — Dr. Sasi Attili (@skattili) December 13, 2017

Why are you so irritated Mr. Chaubey? — Rakesh K (@RK_Tor) December 13, 2017

Bhupen – Every time I listen to the clip where you say I am going to break the trust, makes me feel are you trying to replicate mannerism of your colleague who heads a new channel. I want your answer for this – who are you to break trust and who gave that right? — Durga Nehru (@dpnehru) December 13, 2017

Mr.Bhupendra, I have lost my trust in you. I stop watching your program. God bless. — Dr.Irineu A.Pereira (@irineu_goa) December 14, 2017

Do some research @bhupendrachaube ji. — Sourav Ghosh (@Lordsourav) December 13, 2017

