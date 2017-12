गुजरात चुनाव परिणाम 2017: BJP सांसद परेश रावल बोले- गुजरात और हिमाचल की जीत बरखा दत्त को बर्थडे गिफ्ट

गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस 70 सीटें जीत सकती हैं। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती थीं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बीजेपी 43 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20-21 सीटों पर ही बढ़त मिलने के आसार हैं। अब जब गुजरात और हिमाचल में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है तो पार्टी के नेताओं की खुशी भी अब छिपाए नहीं छिप रही। जीत के इसी उत्साह में गुजरात के अहमदाबाद से बीजेपी सांसद परेश रावल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ महिला पत्रकार बरखा दत्त की चुटकी ली है।

परेश रावल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात औऱ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने औऱ बरखा दत्त को उनके जन्मदिन पर तोहफा है।

BJP win in guj n Himachal is a gift to Raga on him becoming a president of Cong n to @BDUTT on her birthday. !

