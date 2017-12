राजदीप सरदेसाई को स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेसी, ट्विटर पर लोग भी दे रहे ताने

गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का मुद्दा तो इस वक्त सोशल मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन एक अन्य मुद्दा भी है जिसके बारे में काफी चर्चा की जा रही है। यह मुद्दा है वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई से संबंधित। इस वक्त सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा सरदेसाई को काफी ट्रोल कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की ओर से की गई एक टिप्पणी को लेकर सरदेसाई को ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से यूजर्स उन्हें कांग्रेसी पत्रकार बोल रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं। दरअसल, सोमवार को जब बीजेपी गुजरात चुनाव में जीत की ओर अग्रसर थी तब लगभग हर बड़ा नेता टीवी न्यूज़ चैनल्स में हो रही डिबेट में हिस्सा ले रहा था। इसी क्रम में स्मृति इरानी ने भी हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक में हो रही एक डिबेट में भाग लिया और बातों ही बातों में उन्होंने राजदीप सरदेसाई को कांग्रेसी पत्रकार कह दिया। स्मृति की इस टिप्पणी के बाद से ही ट्विटर पर लोग सरदेसाई को ताना मार रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इरानी ने सरदेसाई को सच बता दिया तो इसमें गलत क्या है।

Arre sir.. if you speak frankly and honestly, a minister will come on air and diss your 29 years of journalism by calling you a political stooge! And you have to just smile indulgently! Best to step away! https://t.co/rtNXyfm7H5 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) December 18, 2017

Salute to that minister — Chunks (@MehtaChanakya) December 18, 2017

आज स्मृति ईरानी जी ने आपके 29 साल के लम्बे कांग्रेसी करियर को सामने रखा तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सच ही तो बोला @smritiirani जी ने। — Rajiv shukla (@Larashukla) December 18, 2017

Don’t try to be sanctimonious,look at your past & the answers would be clear to you. You are definitely biased against Modi — vijay kumar (@gargipati) December 18, 2017

Really Rajdeep. We can start watching India Today again! — Sathyamoorthy N (@nsmoorthy) December 18, 2017

Minister is not a journalist. So she chose not to lie. — Giriraj Pai Vernekar (@girirajpai) December 18, 2017

क्या कहा था इरानी ने?

सोमवार को रुझानों में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिलने के बाद स्मृति ईरानी हिंदी न्यूज चैनल आज तक पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद थीं। राजदीप सरदेसाई स्मृति ईरानी से उनकी राय पूछ रहे थे। शो में एक समय राजदीप स्मृति ईरानी से कहने लगे कि जिस तरह से बीजेपी को पिछली बार से भी कम सीटें मिली हैं क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। राजदीप की इस बात पर स्मृति ईरानी ने बड़े ही हाजिर जवाब तरीके से रेस्पॉन्ड किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने पहली बार राजदीप को हमारी पार्टी की चिंता करते हुए देखा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना छोड़ अपने संगठन की चिंता कीजिए जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं।

बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है और अब वह राज्य में छठी बार सरकार बनाने की तैयारियों में है। विधानसभा की 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 सीटों पर कब्जा किया है तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीती हैं।

