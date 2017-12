बिना नंबर की चलती बुलेट पर हार्दिक का इंटरव्यू, हेल्मेट न पहनने के लिए ट्रोल हुए पत्रकार राहुल कंवल

अक्सर ही किसी ना किसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के नेता हार्दिक पटेल एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह चलती बुलेट पर दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर खबरों में हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त हार्दिक पटेल का सड़क पर बुलेट चलाते वक्त दिया गया एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। इंटरव्यू के इस वीडियो को लेकर हार्दिक पटेल के साथ-साथ इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल को भी लोग ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। राहुल कंवल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के सिलसिले में शनिवार को चलती बाइक में हार्दिक पटेल का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान पटेल जहां बिना नंबर वाली बुलेट चला रहे थे तो वहीं पत्रकार कंवल उनके पीछे बैठे हुए थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। इस बातचीत के दौरान दोनों में से किसी ने भी हेल्मेट नहीं पहना था। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने पाटीदार नेता और पत्रकार दोनों को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ट्विटर पर उन्हें हेल्मेट पहनने का सुझाव दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्दिक और कंवल दोनों ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

I want that there should be both a Ram Temple and a Babri Masjid. But building a temple will not generate jobs. Why is the BJP deflecting from real issues?: @HardikPatel_ to @rahulkanwal #GujaratElection2017 pic.twitter.com/WX1ePavR3g — India Today (@IndiaToday) December 9, 2017

He is not wearing helmet and not abiding traffic rules harming public safety.@ahmedabadpolice .please fine both reporter @rahulkanwal and @HardikPatel_ for this drama. — King Julius (@kkjhala) December 9, 2017

@CMOGuj @GujaratPoliceGP @DGPGUJARAT Please book the two for driving without helmet and performing stunts on road endangering safety of general public. — Amit Mangal (@Mangal_Amit1) December 9, 2017

Kindly wear helmet

You are media that don't mean you take rules on your hands — Er Aashish (@mishraaashish) December 9, 2017

Both are breaking traffic rule. Where is your helmet??? — Gaurav Mehta (@gmjecks) December 9, 2017

That's why even Sachin Tendulkar says "wear helmet" — Vivek (@vivekkmeh) December 9, 2017

इस इंटरव्यू में हार्दिक पटेल से राहुल कंवल ने अयोध्या विवाद को लेकर सवाल किया था। जिसके जवाब में हार्दिक ने कहा कि वह चाहते हैं कि वहां राम मंदिर और मस्जिद दोनों ही रहें। उन्होंने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि वहां राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों ही रहें, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कर देने से क्या लोगों को नौकरियां मिलेंगी? बीजेपी असल मुद्दों से क्यों पीछे हट रही है?’

My aides left because of BJP’s pressure. This is making no difference to the number of people coming to my rallies: @HardikPatel_ to @rahulkanwal #GujaratElection2017 pic.twitter.com/Mq8bZNUfCq — India Today (@IndiaToday) December 9, 2017

आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण चरण के तहत शनिवार को 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण के चुनाव में कुल 977 उम्मीदवार मैदान में हैं। कच्छ, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, बोटाद, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर, सोमनाथ, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जैसे वीआईपी जिलों में मतदान चल रहा है। दोपहर 2 बजे तक 35.52 फीसदी मतदान हो चुका है। दोपहर तक अमरेली में 32 फीसदी, भावनगर में 33, कच्छ में 29, मोरबी में 33, राजकोट में 35, जामनगर में 32, द्वारका में 27, पोरबंदर में 28 और गिर सोमनाथ में 30 फीसदी मतदान हुआ।

