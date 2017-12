हार्दिक के पीछे खड़े थे केजरीवाल! सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह तस्वीर

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस फोटो में हार्दिक की सुरक्षा में तैनात एक शख्स खड़ा हुआ है, जिसका चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वह एक पल के लिए कन्फ्यूज हो जा रहा है। पहली नजर में हर किसी को धोखा हो रहा है। ट्विटर पर अंकुर सिंह नाम के एक यूजर ने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि हार्दिक के पीछे केजरीवाल हैं, उसका सबूत भी मिल गया। वहीं इस फोटो पर चुटकी लेते हुए कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। पीएम मोदी की तस्वीर में भी जो व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है वह अरविंद केजरीवाल की तरह दिख रहा है। इन दोनों तस्वीरों पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा यह कह रहा है कि मोदी और हार्दिक दोनों के ही पीछे केजरीवाल हैं।

Clear proof that Kejriwal is behind Hardik Patel pic.twitter.com/0hiXeq0I1y — Ankur Singh (@iAnkurSingh) December 18, 2017

Clear proof that Kejriwal is behind Modi. pic.twitter.com/GJJf9ybvg5 — Mr.Incognito (@JayTaksande) December 18, 2017

Most of the twitteratis are commenting on Hardik vs Kejriwal’s political connection (in view of recent election) but he’s there…!! — Niyazï (@iam_niyazi) December 18, 2017

If this is true it’s shocking @ArvindKejriwal — Pradeep Kumar (@MenonPradeep76) December 18, 2017

Btw उसके पिछे वाला केजरू जैसा दिख रहा है — Neeki (@imNeeki) December 18, 2017

सोमवार को जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा था, तब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए ईवीएम का मुद्दा उठाया था। यह तस्वीर उसी वक्त की है। मात्र 24 घंटों में ही यह काफी वायरल हो गई है। इसके अलावा एक अन्य तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें हार्दिक पटेल की तुलना मशहूर टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के ‘जेठालाल’ से की जा रही है।

बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने विधानसभा की 182 सीटों में से 99 पर कब्जा किया है तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी भले ही यह चुनाव जीत गई हो, लेकिन वह सीटों के तीन अंकों के आंकड़े को छू तक नहीं सकी। चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि पार्टी 150 सीटों पर कब्जा करेगी, लेकिन कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी और ऐसा नहीं हो सका।

