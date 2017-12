गुजरात चुनाव: बीजेपी कैंडिडेट की फिसली जुबान, स्टेज से बोले- कांग्रेस आवे छे

गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जोरदार जंग छिड़ी हुई है। पहले चरण के चुनाव के बाद दोनों ही पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनका दल ही गुजरात में सरकार बनाएगा। वहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते दिख रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राधापुर से बीजेपी प्रत्याशी लविंग जी ठाकोर की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस आ रही है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान एक बार नहीं बल्कि बार-बार बीजेपी प्रत्याशी की जुबान फिसली और उन्होंने कहा- कांग्रेस आवे छे। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए लविंग जी ठाकोर को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपने ही मुंह से सच्चाई बोल दी। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती।

सच्चाई छुप नही सकती बनावट के उसूलों से खुशबू आ नही सकती नकली कमल के फूलों से #Patan: Radhanpur BJP candidate Lavingaji Thakor's said 'CONGRESS AAVE CHE' during his speech#Gujarat #GujaratElection2017 https://t.co/5bGRXsD9CFhttps://t.co/5bGRXsD9CF

— tiwary (@DinDuniya) December 10, 2017