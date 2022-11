Gujarat Election: बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थीं स्मृति ईरानी, महिला बोली- गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाए तो अच्छा लगेगा, केंद्रीय मंत्री ने दिया ये रिएक्शन

Gujarat Election: गुजरात विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से एक महिला ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है!

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (फ़ोटो सोर्स: पीटीआई फाइल)

