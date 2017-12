गुजरात चुनाव: रैली में बोले BJP नेता- दाढ़ी-टोपी वालों को कम करना पड़ेगा, डराने आया हूं ताकि वो आंख न उठा सकें

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 9 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव प्रचार गुरुवार (7 दिसंबर) की शाम को थम जाएगा। चुनाव में मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सत्‍ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कई वीडियोज जारी किये हैं। हालांकि एक जनसभा में दबोही के भाजपा उम्‍मीदवार शैलेष सोट्टा ‘दाढ़ी-टोपी’ वालों को धमकाते नजर आए। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं, ‘यहां कोई टोपी-दाढ़ी वाला बैठा हो तो माफ कर दो लेकिन इन चीजों का कम होना जरूरी है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ऐसी चीजें पब्लिक में न कहो, लेकिन मैं 10 प्रतिशत के लिए खुद को रोकने में यकीन नहीं रखता। (भीड़ जोश में आती है)। वे (मुस्लिम) जो भी कर रहे हैं, रुकना चाहिए। कल वहां शांति कमेटी की बैठक थी और किसी ने मुझे बताया कि एक तड़ीपार ने कहा कि उसे बीजेपी कैंडिडेट से डर लगता है। मैं सिर्फ यही सुनिश्चित करने आया हूं कि वे डरे रहें। मैं यहां डरने नहीं, बल्कि डराने आया हूं। तड़ी पार और असामाजिक तत्‍वों को डरने की ही जरूरत है। उन्‍हें आंख उठाने और बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए वर्ना हम निपट लेंगे।”

देखें वीडियो:

Days before Gujarat votes, BJP neta’s shocking hate rant. ‘Dadhi & topi’ warning on camera, ‘don’t raise voice & eyes, I am here to instill fear’ #CommunalBJPNeta pic.twitter.com/S35Te6PyfQ

— TIMES NOW (@TimesNow) December 7, 2017