कांग्रेस ने लगाया ईवीएम से मोबाइल कनेक्ट होने का आरोप, यूजर्स बोले-हरियाणा तक आ रहा नेटवर्क

गुजरात विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हो रहीं ईवीएम के ब्लूटूथ से कनेक्ट होने का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल शनिवार (9 दिंसबर) को मतदान के दौरान गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया है कि ईवीएम को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। अर्जुन मोढवाडिया ने इस बावत एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया। इस स्क्रीनशॉट में लिखा है कि आपका फोन एक नजदीकी डिवाइस के पास है।

मोढवाडिया ने इस स्क्रीनशॉट को चुनाव आयोग को सौंपा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस के इस आरोप के बाद एक ट्विटर यूजर ने एक डिवाइस का स्क्रीन शॉट करते हुए लिखा, ‘मेरा लैपटॉप ईवीएम मशीन का सिग्नल पकड़ रहा है। वहां नेटवर्क होने की संभावनाएं हैं।’ अंकित सचदेवा लिखते हैं, ‘ईवीएम की ब्लूटूथ रेंज गुजरात से हरियाणा तक आ रही है। मेरा मोबाइल भी यह दिखा रहा है।’

जबकि राजेश ने कांग्रेस नेता पर तंज कसा है। वहीं मशहूर पत्रकार सागारिका घोष ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ‘कांग्रेस की शिकायत है कि अर्जुन मोढवाडिया के निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम ब्लूटूथ के संकेत पकड़ रही है जो नेटवर्क हैकिंग की संभावना दिखा रहा है।’ उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक यूजर्स ने तंज पत्रकार पर तंज कसा है।

देखें ट्वीट्स-

My Laptop is picking up wifi signals from EVM mahine. There is a possibility of a network hack. pic.twitter.com/djLsF1wl0t — (@AndColorPockeT) December 9, 2017

@republic The Bluetooth range of EVM from Gujarat is coming to Haryana. My mobile is also showing ” ECO10″ of EVM. pic.twitter.com/tm83eEQA9p — Ankit Sachdeva (@ankitsachdeva) December 9, 2017

ha… Ha… Ha… I m seating in Australia and #evm is my mobile’ Bluetooth range pic.twitter.com/V22Mp0Kzvr — Bhavin (@bhavin8283) December 9, 2017

EVM receiving Bluetooth signals without Bluetooth receiver Hello @sagarikaghose please pair up our mobile also, Congress ko vote dena hai. pic.twitter.com/uTxZiWChQx — गीतिका (@ggiittiikkaa) December 9, 2017

Are they voting on EVM or on the Internet?

What does EVM have to do with network and Bluetooth? pic.twitter.com/QVeW1e15gT — shilpi tewari (@shilpitewari) December 9, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App