Gujarat Election: शराबबंदी के बाद भी भाजपा कैंडिडेट घर-घर शराब बांट रहे हैं- AAP नेता ने तस्वीर शेयर कर लगाया आरोप, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

Gujarat Assembly Election: आप नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी घर-घर शराब बाँट रहे हैं!

आप नेता नरेश बालियान ने भाजपा उम्मीदवार पर लगाया शराब बांटने का आरोप (फोटो सोर्स- नरेश बालियान/ ट्विटर))

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram