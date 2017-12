गुजरात में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनाव 14 दिसंबर को होने हैं। इन चुनावों को गंभीरता से लेते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राज्य में एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कच्छ में चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले राहुल खैड़ा के डाकोर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री रंच्छोड़जी मंदिर के दर्शन किए। राहुल गांधी को देखने के लिए मंदिर के बाहर लोगों का हुजुम लगा था। राहुल गांधी के मंदिर से निकलने के बाद वहां नारे लगने लगे लेकिन ये नारे राहुल के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए थे। बता दें कि राहुल गांधी जैसे ही मंदिर से बाहर निकले लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाना शुरु कर दिया था।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप लोगों को मोदी-मोदी के नारे लगाते हुए देख-सुन सकते हैं। इस वीडियो पर कई ट्विटर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा ये जनता का विरोध करने का तरीका है। जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनकी उपस्थिति में मोदी-मोदी के नारों का क्या मतलब है। एक ने लिखा पप्पू को ज्यादा मत डराओ, अभी-अभी उसने उसकी मम्मी का पल्लू छोड़ा है। इसी तरह कई लोग इस वीडियो पर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं।

#WATCH: Scene outside Shree Ranchhodji Temple in Kheda's Dakor, crowd shouts 'Modi Modi' as Rahul Gandhi exits. #Gujarat pic.twitter.com/rFWEnVWy8t

— ANI (@ANI) December 10, 2017