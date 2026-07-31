Gujarat Crocodile News: गुजरात के आणंद जिले में एक घर के बाथरूम में 7 फीट लंबा मगरमच्छ छिपकर बैठा था। यह घटना रात की है, घर के लोग उस समय सो रहे थे। तभी शख्स बाथरूम जाने के लिए दरवाजा खोला तभी उसने देखा कि अंदर तो विशाल मगरमच्छ है। इस घटना से परिवार के लोग दहशत में आ गए। अधिकारियों के मुताबिक, मगरमच्छ बालाभाई चौहान के घर के बाथरूम में तब घुस आया जब उनका परिवार सो रहा था। सोचिए इस वक्त किसी भी हालत खऱाब हो सकती है, कल्पना करने मात्र से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है।

देर रात घर के बाहर कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर बालाभाई की नींद खुली। जब वह बाथरूम देखने गए तो उनका सामना उस विशाल मगरमच्छ से हुआ। घर में मगरमच्छ को देखकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी।

एक घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ

इसके कुछ ही देर बाद, फ़ॉरेस्ट गार्ड नीलेश भरवाड़ और मनीष प्रजापति की अगुवाई में एक रेस्क्यू टीम, दया फ़ाउंडेशन के प्रेसिडेंट नितेश चौहान और वॉलंटियर तुषार राणा के साथ मौके पर पहुंची। लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, टीम ने मगरमच्छ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे पास के एक तालाब में छोड़ दिया गया।

अधिकारियों ने बताई वजह

नितेश चौहान ने कहा, “वन विभाग से जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची। हमने 7 फ़ीट लंबे मगरमच्छ को बचाया और उसे सुरक्षित रूप से एक तालाब में छोड़ दिया।” वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मॉनसून के दौरान ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि तालाबों, नदी औ नहरों में पानी का स्तर बढ़ने से मगरमच्छ अपने आवास से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। खाने की तलाश और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ये जीव अक्सर आस-पास के रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं।

गांव के तालाब में हैं 100 से ज्यादा मगरमच्छ

अधिकारियों ने बताया कि पास के मालटाज गांव के तालाब में 100 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं, जिससे बाढ़ के समय इनके सड़कों और इंसानी बस्तियों में आने का खतरा बढ़ जाता है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए, वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात में सावधान रहें, बिना ज़रूरत बाहर न निकलें, सड़कों पर गाड़ी धीरे चलाएं और अगर कोई मगरमच्छ दिखे तो उसके पास जाने या उसे परेशान करने की कोशिश करने के बजाय तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…