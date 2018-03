सोशल मीडिया में आते ही वायरल हुई ये तस्वीर, लोग बोले- फोटोग्राफर को तो अवार्ड मिलना चाहिए

शुक्रवार को सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। लोग इस तस्वीर के लिए फोटोग्राफर को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान पुलित्जर अवॉर्ड तक देने की बातें भी कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर है संसद भवन परिसर की है। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लाल टोपी लगाए एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में कुछ ऐसा भी है जो इसके वायरल होने का कारण बन रहा है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ चुके नरेश अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं। हालांकि नरेश अग्रवाल इन सपा सांसदों के साथ नहीं हैं। वह वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। इस तस्वीर को नवभारत टाइम्सके पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया है। सोशल मीडिया में ये तस्वीर आते ही वायरल होने लगी। लोग इस फोटो की तारीफ करते नहीं थक रहे। कुछ लोग तो इसे दशक की सबसे बेहतरीन तस्वीर भी कह रहे हैं।

Best photo of the day.

