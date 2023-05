मांग में सिंदूर भरते ही दूल्हे की हुई मौत, दुल्हन भी बेहोश; जानिए क्या है पूरा मामला

मांग में सिंदूर भरने के बाद दूल्हा वाशरूम गया और वापस आने के कुछ देर बाद ही उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे बचाया नहीं जा सका।

शादी के मंडप में दूल्हा-(प्रतीकात्मक फोटो)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram