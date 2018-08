टि्वटर पर बुधवार (22 अगस्त) को एक विज्ञापन (एड) की कटिंग खूब वायरल हुई। हजार करोड़ की संपत्ति वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री की पोती के लिए इसमें दूल्हा ढूंढा जा रहा था। यह एड किसी अखबार के मैट्रिमोनियल वाले पन्ने पर छपा था, जिसके स्क्रीनशॉट की तस्वीर टि्वटर पर लोगों ने पोस्ट की। साथ ही पूछा- आखिरकार वह कौन सा नेता है, जिसके पास इतनी संपत्ति है। वहीं, एक यूजर ने सलाह देते हुए कहा कि सऊदी के प्रिंस से इन पूर्व मंत्री की पोती की जोड़ी फिट रहेगी।

एड का स्क्रीनशॉट मुरली कृष्ण के अकाउंट (@MuralikrishnaE1) से ट्वीट किया गया। मंगलवार (21 अगस्त) को उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा, “तमिलनाडु में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री की पोती के लिए दूल्हा चाहिए। टि्वटर पर लोग पता लगाएं कि आखिर कौन नेता है, जिसके पास इतनी संपत्ति है?”

Ex-Central Minister’s grandaughter of Nadar caste from Tamil Nadu valued at ₹1000 Crores seeks a groom. Let the good people of twitter find out who’s that Minister & how did he amass so much wealth?pic.twitter.com/ZalPebZuy3

