बनाकर किसे बेचा जाएगा, अडानी या अंबानी को? सरकार ने बजट में किया 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान तो यूजर्स पूछने लगे ऐसे सवाल

संसद में पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार देश भर में 50 नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है, इस पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी (एक्सप्रेस फाइल फोटो)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सदन में पेश किये बजट में जानकारी दी है कि सरकार देश भर में 50 नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है। सोशल मीडिया पर सरकार के इस वादे पर तमाम लोग तंज कस रहे हैं। आप नेता संजय सिंह (Sanjay Singh AAP) ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, आम लोग भी 50 नए एयरपोर्ट (50 New Airport) बनाये जाने की बात पर अंबानी और अडानी (Ambani and Adani) का जिक्र कर खिंचाई कर रह रहे हैं। 50 नए एयरपोर्ट का हुआ ऐलान बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) ने लोकसभा में कहा, “देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा।” सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों ने ऐसा कसा तंज आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मोदी जी 50 नये एयरपोर्ट बनायेंगे लेकिन देंगे किसको? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि निर्मला जी ने कहा- अमृतकाल आ गया है, बजट से कितना अमृत बरसेगा, ये देखना बाकी है? @MdnihalN यूजर ने लिखा कि और फिर इन एयरपोर्ट को अपने मित्र अडानी को सौंप देंगे, आज का बजट केवल उद्योगपतियों के लिए है। @Virendr26891920 यूजर ने लिखा कि नए एयरपोर्ट बनाकर अडानी जी को देंगे, अडानी जी का घाटा पूरा करने के लिए? मोदी जी 50 नये एयरपोर्ट बनाएँगे…………

देंगे किसको? — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) February 1, 2023 @anugrahm यूजर ने लिखा कि इसमें नया क्या है, पिछले 8 साल से यही बोल रहे हैं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे. कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। @ShayarImran यूजर ने लिखा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। @sushilpatelAYW यूजर ने लिखा कि जनता को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोज़गार चाहिए थे, ये वो नहीं करेंगे। एक यूजर ने लिखा कि अड़ानी को बड़ी राहत मिलेगी इस घोषणा से। Also Read ‘दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव, खतरनाक’- बजट पर अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स बोले- कभी तो हंस लिया करो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

