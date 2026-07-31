यूपी के गोरखपुर में एक कांस्टेबल ने श्मशान घाट पर 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। गुरुवार शाम 6 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया। और ठीक इसके तीन घंटे बाद, उसकी मां ने एक बेटे को जन्म दिया।

जब मां और बहनों ने बच्चे का चेहरा देखा तो वे फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने बताया कि बच्ची की इच्छा थी कि वह इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही एक दरिंदे ने उसकी जान ले ली। इस बीच, पुलिस की जांच में पता चला कि रेप के बाद कांस्टेबल अभिषेक यादव (35) ने बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए और उसे ज़िंदा ही नदी में फेंक दिया। उसका सिर एक पत्थर से टकराया। डूबने और दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

बच्ची के साथ हुई बर्रबरता

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई थी। उसके शरीर की पांच हड्डियां टूटी हुई पाई गईं, जिनमें पैर और गर्दन की हड्डियां भी शामिल थीं, उसका पेट फट गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव के निशान मिले।

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भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, कांस्टेबल की पत्नी ने बताया जो उसने जो किया है, वह माफ़ करने लायक नहीं है। उसने मुझे शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? हमारी एक बेटी भी है। मैं अब कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। 28 जुलाई की रात एक कांस्टेबल ने ज़िला अस्पताल से एक लड़की का अपहरण कर लिया। 200 CCTV कैमरों की जांच के बाद, पुलिस ने 29 जुलाई को आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया।

गुरुवार को, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 36 घंटे बाद शव बरामद किया। परिवार ने 50 लाख की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी और आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। SSP डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके ख़िलाफ़ POCSO एक्ट और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, उस पर रासुका (NSA) भी लगाया जाएगा।

बात दें कि दुष्कर्म और हत्या की शिकार 10 साल की बच्ची की बृहस्पतिवार शाम अंतिम संस्कार किया गया इसके तीन घंटे बाद उसकी मां ने बेटे को जन्म दिया। परिजनों ने रुंधे गले से कहा कि बच्ची राखी बांधने के लिए अक्सर एक भाई की इच्छा अपनी मां से व्यक्त करती थी, लेकिन दुख इस बात का है कि बच्ची के जाने के बाद उसका भाई आया।

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बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के शव पर कई जगह चोटें थी और डूबने से उसकी मौत हुई। मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला बच्ची का परिवार पिछले चार साल से गोरखपुर में रह रहा था। बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को खाना पहुंचाने गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कांस्टेबल उस बच्ची से मिला और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया।

भाई को राखी बांधना चाहती थी बच्ची

पुलिस ने वाहन के नंबर के जरिए आरोपी की पहचान करने से पूर्व करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपी को 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और उसने पूछताछ में कथित तौर पर अपराध स्वीकार किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। बच्ची की मौत के कारण परिवार गमगीन है, वे बेटे के जन्म पर उसे याद कर रो रहे हैं क्योंकि उसका सपना अपने भाई को राखी बांधने का था। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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हरियाणा के यमुनानगर जिले में 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। वह कक्षा पांचवी की छात्रा है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि प्रसव सामान्य तरीके से हुआ और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…