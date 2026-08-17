उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद वह अपने पति के साथ अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हनीमून मनाने गई थी। उस समय पीरियड्स आने पर उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति, सास और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि रामगढ़ताल क्षेत्र की रहने वाली महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली का रहने वाला उसका पति निखिल मिश्रा ने पीरियड्स आने की बात पर नाराज होकर उसे थप्पड़ मारे, लात और घूंसे से पीटा और गला दबाने की कोशिश की, इस खबर की सोशल मीडिया पर चर्चा है।

होटल के कर्मचारियों ने बचाया

महिला ने आगे यह भी बताया कि उसकी चीख सुनकर होटल के कर्मचारियों ने कथित मारपीट को रुकवाया। शिकायत के अनुसार, महिला की शादी 30 मई 2023 को दिल्ली के एक मैरिज लॉन में हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी से पहले उसके ससुराल वालों ने उसके परिवार की ओर से दिए जाने वाले सामान के ब्रांडेड होने पर जोर दिया था। महिला का दावा है कि उसके पिता ने दहेज के तौर पर करीब 20 लाख रुपये नकद, एक कार और लगभग 40 लाख रुपये का अन्य सामान दिया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने बताया कि वह दो जून को दिल्ली स्थित ससुराल चली गई थी। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद ससुराल वालों ने दहेज में दिए गए सामान को लेकर उसे ताने दिए और अपमानित किया। शादी के करीब एक महीने बाद चार जुलाई को वह अपने पति के साथ हनीमून के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह गई थी।

पीरियड्स आने की जानकारी क्यों नहीं दी- पति ने पूछा

शिकायत के अनुसार, यात्रा के दौरान माहवारी आने के बाद उसे पेट में तेज दर्द और अधिक ब्लीडिंग हुई। महिला ने यह आरोप लगाया कि उसके पति ने उससे पूछा कि उसने पहले पीरियड्स आने की जानकारी क्यों नहीं दी और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि उसके पति यह बड़बड़ा रहा था कि उसका मूड खराब हो गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में पति ने उसके पिता को फोन कर उन्हें दिल्ली आने और उसे वापस ले जाने को कहा। उसने कहा कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता।

महिला के अनुसार, वह वापस ससुराल आई लेकिन उसकी सास और ननद ने उसके पति का पक्ष लिया और उसे और परेशान किया। महिला ने दावा किया कि शादी के करीब 45 दिन बाद 14 जुलाई 2023 को उसे ससुराल से निकाल दिया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि दहेज का सामान वापस नहीं किया गया और उसका पति लगातार उसे धमकी भरे मैसेज भेजता रहा। मामले में रामगढ़ताल थाना प्रभारी श्यामानंद राय ने बताया कि महिला की शिकायत पर 15 अगस्त को निखिल मिश्रा, उसकी मां संजू मिश्रा और बहन नेहा पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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