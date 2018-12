फरवरी 2018 में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की आंख मार रही थी। ‘विंक’ वीडियो की आंख मारती लड़की रातों-रात वायरल हो गई और धीरे- धीरे सभी को पता लगा कि ये मलयाली फिल्म ‘ओरू उदार लव’ की एक्ट्रेस प्रिया वारियर है। प्रिया की विंक ने लाखों को घायल किया यहां तक की इसका हाइप इतना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब ऐसे में प्रिया का गूगल की ‘ईयर इन सर्च लिस्ट’ में टॉप पर होना तो बनता है। इस लिस्ट को आप https://trends.google.com/trends/yis/2018/IN/ पर देख सकते हैं।

2018 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च हुईं प्रिया

दरअसल गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च लिस्ट जारी की है जिसमें मलयाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर इस साल देश में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत रहीं। प्रिया ने सनी लियोनी से लेकर प्रियंका चोपड़ा और सलमान खाने जैसे सेलेब्स को भी पछाड़ दिया।

प्रिया के बाद निक हुए सर्च

गूगल सर्च में प्रिया के बाद दूसरा नंबर प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का आता है। बता दें जोनस अमेरिकी सिंगर हैं। वहीं इस लिस्ट में प्रियंक चौथे नंबर पर हैं।

