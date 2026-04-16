Google Trends: महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समाज, परिवार और देश के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार, अवसर और सम्मान देना। इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति के अधिकार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सुरक्षा शामिल होती है। जब महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होती हैं, तो वे अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद ले पाती हैं और समाज के विकास में सक्रिय योगदान देती हैं।

महिला आरक्षण इसी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है कि राजनीति और सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके। भारत में लंबे समय से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कम रही है। इस असमानता को दूर करने के लिए महिला आरक्षण की मांग उठी।

महिला आरक्षण कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इससे महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने का अधिक अवसर मिलेगा और उनकी आवाज नीति निर्माण में मजबूत होगी। यह कदम न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक पहल बताई

देश में इन दिनों महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है।

तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि “हमारी माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है।” यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है और इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

इस पूरे मुद्दे का केंद्र है ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जिसे आम भाषा में महिला आरक्षण कानून कहा जाता है। इस कानून में संशोधन कर इसे 2029 से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।

सबसे अहम बदलाव यह है कि इस कानून को लागू करने से पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती है। यह प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगी, जिससे अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके।

इसके अलावा, आरक्षित सीटों को ‘रोटेशन’ के आधार पर तय किया जाएगा। यानी हर चुनाव में अलग-अलग क्षेत्रों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा मजबूती से उठा सकेंगी।

हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस कानून को लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाएं पहले पूरी करनी होंगी। फिर भी, सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। कुल मिलाकर, महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज में बराबरी और सम्मान की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है, जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति और विकास की दिशा को बदल सकता है।

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दिल्ली में चांदनी चौक जल्द ही लटकते बिजली के तारों से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक इलाके में लगभग 52.5 किलोमीटर लंबी ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना की लागत करीब 159.75 करोड़ रुपये है। चांदनी चौक के 28 प्रमुख रास्तों और गलियों में यह काम चरणबद्ध तरीके से रात में किया जाएगा, ताकि दैनिक जीवन और ट्रैफिक पर न्यूनतम असर पड़े। परियोजना के तहत 500 नए फीडर पिलर लगाए जाएंगे, सजावटी स्ट्रीट लाइट खंभे स्थापित किए जाएंगे और निगरानी के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे करीब 10,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और आग या खराब मौसम से बिजली कटौती की समस्याएं भी कम होंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक