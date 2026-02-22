Woman swept away by Wave: इंटरनेट पर इनदिनों एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवती को समंदर की तेज लहरों में बहते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। यूजर्स का कहना है कि वीडियो में दिख रहा युवक, जिसके साथ वो बीच पर आई थी, चाहता तो उसे बचा सकता है। हालांकि, उसने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की।

यूजर्स ने युवक की आलोचना की

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पर यूजर्स की राय एकमत ही है। उन्होंने इस वीडियो को आज के रिश्तों की सच्चाई बताई है। लोगों का कगना है कि आजकर रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं।

एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “वह औरत कभी ज़िंदा नहीं बची। मुझे याद है कि मैंने स्पेन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया था, हालांकि लहरें उतनी बुरी नहीं थीं। अब दोबारा कभी नहीं!और हाँ, यह आदमी बहुत डरपोक है। वह उसकी मदद के लिए और कुछ कर सकता था।”

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “दुख की बात है। उसने अपने पार्टनर को खो दिया। लेकिन लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, नेचर खूबसूरत है लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है।” गौरतलब है कि यह भयावह वीडियो किसी हाल के घटना की नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार यह घटना जून, 2024 की है।

रिपोर्ट के अनुसार रूस में एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर टहल रही थी, तभी तेज लहरें उसे बहा ले गईं। घटना के कई दिनों बाद तक भी उसके शव को बरामद नहीं किया जा सका। यह घटना 16 जून को सोची में हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए वीडियो में वही डरावना पल दिखाया गया है जब कपल, जो कुछ देर पहले खुशी-खुशी घूम रहे थे, तेज लहरों से टकरा जाते हैं।

A man failed to save a woman from the waves.



A couple went to the beach on a day when the sea was turbulent. Powerful waves swept over them.



The man managed to reach safety, but the woman was swept away and could not be found. pic.twitter.com/fAQUAX1YIw — News Algebra (@NewsAlgebraIND) February 22, 2026

वीडियो में कपल बीच के किनारे टहलते हुए दिखाई देता है, इससे पहले कि एक तेज लहरें उनसे टकराती हैं। वे खड़े होकर एक-दूसरे को पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जब लहरें बेकाबू होती दिखती हैं। इसके बाद, लहर का बहाव कपल को नीचे गिराता हुआ दिखाई देता है। फिर एक और बड़ी लहर दोनों से टकराती है। लेकिन, वोआदमी को किनारे की ओर धकेली है और महिला को समुद्र निगल जाता है।

अस्वीकरण: इस लेख में शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। जनसत्ता (Jansatta.com) स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की वर्तमान सत्यता का दावा नहीं करता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह क्लिप लगभग 2 साल पुरानी है और इसका उद्देश्य केवल पाठकों को डिजिटल सामग्री के प्रति जागरूक करना है। कृपया किसी भी वायरल सूचना पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि अवश्य करें। जनसत्ता ऐसी किसी भी घटना या सामग्री के माध्यम से डर या सनसनी फैलाने का समर्थन नहीं करता है।