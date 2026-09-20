Google Trends: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू (DUSU) के चुनाव नतीजे आने के बाद इसके इतिहास से जुड़ा एक नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ी कि छात्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे। इस सवाल के साथ गजराज बहादुर नागर का नाम सामने आया। आज की युवा पीढ़ी में कई लोग उन्हें मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी के दादा के रूप में जानते हैं, लेकिन गजराज बहादुर नागर की अपनी भी खास पहचान थी। वह DUSU के पहले निर्वाचित अध्यक्ष रहे और बाद में हरियाणा की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की शुरुआत 9 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हालांकि DUSU का पहला चुनाव 1954 में हुआ और इसी चुनाव में गजराज बहादुर नागर अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1954-55 के सत्र में अध्यक्ष के रूप में काम किया।

गजराज बहादुर नागर का जन्म 1 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद के भोपुर गांव में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और एलएलबी की डिग्री हासिल की।

उनके शुरुआती जीवन के बारे में उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस में कैंटीन चलाकर अपनी पढ़ाई और परिवार की मदद की। DUSU चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।

छात्र राजनीति से हरियाणा विधानसभा तक

DUSU अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद गजराज बहादुर नागर सक्रिय राजनीति में चले गए। उन्होंने दिल्ली कांग्रेस में भी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं और बाद में जनता पार्टी से जुड़े।

साल 1977 में उन्होंने हरियाणा विधानसभा का चुनाव मेवला-महाराजपुर सीट से जीता। विधायक बनने के बाद वह हरियाणा सरकार में मंत्री बने और उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली। गजराज बहादुर नागर का निधन 2001 में हुआ। उनकी पत्नी भगवान देवी नागर का निधन फरवरी 2021 में हुआ था।

पोते को दुनिया CarryMinati के नाम से जानती है

गजराज बहादुर नागर के पोते का नाम अजय नागर है, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया CarryMinati के नाम से जानती है। अजय का जन्म 12 जून 1999 को फरीदाबाद में हुआ था।

कैरी मिनाटी ने अपने करियर की शुरुआत कम उम्र में ही YouTube से की थी। बाद में वह देश के चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हो गए। उनके परिवार में भी शिक्षा और पेशेवर जीवन की मजबूत पृष्ठभूमि रही है। उनकी मां डॉक्टर और पिता वकील हैं।

यही पारिवारिक जुड़ाव अब DUSU के इतिहास के साथ भी चर्चा में आ रहा है। एक तरफ आज अजय नागर यानी कैरी मिनाटी अपनी डिजिटल पहचान के लिए जाने जाते हैं, वहीं उनके दादा गजराज बहादुर नागर उस दौर के छात्र नेता थे, जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की राजनीति अपने शुरुआती दौर में थी।

DUSU ने आगे चलकर देश की राजनीति को कई चर्चित नेता भी दिए। इनमें अरुण जेटली, विजय गोयल, अजय माकन, विजय जॉली और अलका लांबा जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन DUSU के अध्यक्ष पद की शुरुआत जिस नाम से हुई थी, वह था – गजराज बहादुर नागर।

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