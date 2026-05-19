नॉर्वे के ओस्लो स्थित अखबार डागसाविसेन की पत्रकार और कमेंटेटर हेले लिंग इन दिनों भारत की राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई हैं। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश, जो उन्होंने उनके नॉर्वे दौरे के दौरान की थी। दरअसल, ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ कंबाइन प्रेस ब्रिफिंग के बाद हेले लिंग ने पीएम मोदी से सवाल करने की नियत से कहा, “दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब आप क्यों नहीं देते?”
हालांकि, उस समय पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री वहां से निकलने को बढ़ चुके थे और उन्होंने इस सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, जिसे बाद में हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और भारत व नॉर्वे दोनों देशों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगीं।
अपनी पोस्ट में लिंग ने लिखा कि प्रेस की स्वतंत्रता इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में पत्रकारों का काम विश्व नेताओं से सवाल पूछना होता है।
कौन हैं हेले लिंग?
हेले लिंग नॉर्वे के डागसाविसेन अखबार से जुड़ी हैं और अंतरराष्ट्रीय व राजनीतिक मामलों की रिपोर्टिंग करती हैं। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा को कवर करने वाले मीडिया टीम में भी वह शामिल थीं। विवाद तब और बढ़ गया जब विदेश मंत्रालय की आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने भारत में मानवाधिकार, लोकतंत्र और मीडिया स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत पर “भरोसा” क्यों करे और क्या पीएम मोदी भविष्य में पत्रकारों के मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। उनके सवालों पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्था और मीडिया प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि कई विदेशी आलोचक भारत की विविधता और वास्तविकता को समझे बिना चुनिंदा रिपोर्टों के आधार पर राय बना लेते हैं।
सोशल मीडिया पर विवाद
वीडियो वायरल होने के बाद हेले लिंग को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर “विदेशी जासूस” होने तक के आरोप लगाए। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इन आरोपों को खारिज किया।
उन्होंने लिखा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह कहना पड़ेगा लेकिन मैं किसी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूं।” उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक पत्रकार हैं और मुख्य रूप से नॉर्वे में काम करती हैं। हेले लिंग ने यह भी कहा कि नॉर्वे में यह नॉर्मल है कि विदेशी नेता आधिकारिक कार्यक्रमों में पत्रकारों के कुछ सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया।
यह मामला जल्द ही भारत की राजनीति तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को साझा करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों से असहज दिखाई देते हैं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि एक सामान्य कूटनीतिक घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।