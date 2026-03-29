Google Trends: ‘जूनाबाई’, जिसके नाम में ही ‘जूना’ का मतलब है बूढ़ा और बाई का अर्थ है स्त्री। यह नाम ताडोबा की आदिवासी देवी के नाम से भी मिलता-जुलता है। शुरुआत में शर्मीली यह बाघिन अपने शावकों के लिए योद्धा बन गई।

एक ‘सुपरमॉम’ मध्य प्रदेश में थी और दूसरी ‘सुपरमॉम’ जुनाबाई महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी बाघ अभ्यारण्य में है। उसने इस बाघ अभ्यारण्य के मदनपुर बफर जोन में अपना साम्राज्य स्थापित किया है। इस साम्राज्य में उसने अब तक 23 शावकों को जन्म दिया है और उनका सुरक्षित पालन-पोषण किया है। इसीलिए अब वह ‘सुपरमॉम’ के साथ-साथ ‘सुपर दादी’ भी बन गई है। उसने अपने साम्राज्य से सटे बेलारा बफर जोन यानी मदनपुर बफर जोन में अपना साम्राज्य स्थापित किया है।

जुनाबाई ने 23 शावकों को दिया जन्म

जुनाबाई ने 2018 से अब तक 23 शावकों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, उसने उनका सफलतापूर्वक पालन-पोषण भी किया है। घने बांस के जंगलों और एकांत रास्तों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए, उन्होंने अपने शावकों को ताडोबा के अन्य बाघों, जैसे ताला और मतकासुर, से सुरक्षित रखा है। हालांकि, उन्होंने अपने कुछ शावकों को खो भी दिया है।

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हालांकि, उसकी प्रबल मातृत्व भावना और सुनियोजित चालें उसे ताडोबा की सबसे दृढ़ और सक्षम बाघिनों में से एक बनाती हैं। सफारी के दौरान शावकों के साथ उसके बार-बार दर्शन होने से बफर जोन में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। जुनाबाई शक्ति और जीवन रक्षा के दृढ़ संकल्प का सच्चा प्रतीक है और ताडोबा में बाघों की विरासत को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

लेकिन जुनाबाई जैसी ‘सुपर मॉम’ के लिए भी शावकों का सुरक्षित पालन-पोषण करना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है। बाघ ‘मटकासुर’ ने उसके तीन शावकों को मार डाला, वहीं बाघ ‘ताला’ ने भी उसके शावकों को मार डाला। बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए उपलब्ध स्थान उतना ही है, बल्कि वास्तव में घट रहा है। इसी वजह से क्षेत्र के लिए संघर्ष बढ़ रहा है और सबसे पहले शिकार होते हैं छोटे शावक। इसलिए जुनाबाई जैसी ‘सुपर मॉम’ को जरूरी आवास मिलना जरूरी है।

ग्रामीणों की चलती रहेगी आजीविका

अप्रत्यक्ष तौर पर जुनाबाई और उसके जैसी अन्य बाघिनें कई स्थानीय लोगों के लिए ‘मां’ बन चुकी हैं। क्योंकि अपने शावकों के साथ जुनाबाई को देखने से मदनापुर-कोलारा बफर जोन में बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होते हैं और यह कई परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, जुनाबाई को ताडोबा की सर्वश्रेष्ठ ‘सुपर मॉम्स’ में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि उसका शासन लंबे समय तक चले। अंततः, अगर जुनाबाई जीवित रहती है, तो ग्रामीणों की आजीविका भी चलती रहेगी।

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