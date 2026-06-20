Google Trends: महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही कोई ऐसी पार्टी रही हो जिसने सड़क से लेकर सत्ता के शिखर तक इतना लंबा और प्रभावशाली सफर तय किया हो, जितना शिवसेना ने किया। लेकिन राजनीति का यही नियम है कि जो दल कभी दूसरों की किस्मत तय करता है, एक दिन उसे अपनी राजनीतिक पहचान बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। आज जब शिवसेना अपने 60 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में असली शिवसेना कौन होगी और उसका भविष्य किस दिशा में जाएगा?

साल 1966 में बाल केशव ठाकरे ने मराठी अस्मिता और “मराठी मानुस” के मुद्दे को केंद्र में रखकर शिवसेना की नींव रखी थी। मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरी यह पार्टी धीरे-धीरे एक मजबूत राजनीतिक शक्ति में बदल गई। बालासाहेब ठाकरे की आक्रामक शैली, जमीनी संगठन और कट्टर समर्थकों ने शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा केंद्र बना दिया, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं था।

शिवसेना का स्वर्णिम दौर वह था जब भाजपा और शिवसेना की जोड़ी महाराष्ट्र की सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारी मानी जाती थी। लगभग 25 वर्षों तक दोनों दल साथ रहे, लेकिन गठबंधन में अक्सर शिवसेना खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती थी। हालात तब बदलने शुरू हुए जब राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा का कद तेजी से बढ़ा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई।

2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का संतुलन बदल गया। भाजपा अब सहयोगी नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी दल बन चुकी थी। यहीं से शिवसेना और भाजपा के रिश्तों में दरार गहराने लगी। 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर पैदा हुआ विवाद दोनों दलों के अलगाव का कारण बना। सत्ता से जुड़े इस फैसले ने न केवल गठबंधन तोड़ा बल्कि शिवसेना के भीतर भी असंतोष की चिंगारी पैदा कर दी।

हालांकि शिवसेना के इतिहास में बगावत कोई नई बात नहीं थी। छगन भुजबल, नारायण राणे, गणेश नाइक और राज ठाकरे जैसे बड़े नेताओं ने अलग रास्ता चुना था। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई बगावत ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। दर्जनों विधायकों और सांसदों के समर्थन के साथ शिंदे अलग हुए और बाद में उन्हें पार्टी का नाम तथा प्रतिष्ठित ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न भी मिल गया। यह सिर्फ संगठनात्मक विभाजन नहीं था, बल्कि शिवसेना की राजनीतिक विरासत के बंटवारे जैसा था।

आज शिवसेना दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) है, जो बालासाहेब की राजनीतिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव को अपनी ताकत मानती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है, जिसके पास सत्ता, अधिक विधायक और भाजपा का साथ है। लेकिन दोनों खेमों की चुनौतियां अलग-अलग हैं।

उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को दोबारा खड़ा करने की है। कभी मुंबई महानगरपालिका पर लगातार 25 साल तक राज करने वाली पार्टी अब उस मजबूत नगर निगम पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। विधानसभा में भी उसकी संख्या सीमित हो गई है और कई नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव गुट को भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़कर नया जनाधार तैयार करना होगा।

शिवेसना का स्थापना दिवस आज, 60 साल में कितनी बार टूटी बालासाहब ठाकरे की पार्टी, क्या 2026 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा?

वहीं शिंदे गुट की स्थिति भी उतनी आसान नहीं है, जितनी दिखाई देती है। सत्ता में होने के बावजूद उसकी पहचान अक्सर भाजपा के सहयोगी दल के रूप में ही देखी जाती है। महाराष्ट्र में भाजपा के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच शिंदे के सामने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती है। जब तक भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब तक शिंदे की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रह सकती है, लेकिन लंबे समय में उनकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रहेगी, यह बड़ा सवाल है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना की वर्तमान स्थिति सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रीय दलों की भी कहानी है जो करिश्माई नेतृत्व और पारिवारिक विरासत पर खड़े होते हैं। जब नेतृत्व बदलता है, तब संगठन की असली ताकत की परीक्षा शुरू होती है।

शिवसेना का अतीत गौरवशाली रहा है। वर्तमान संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन भविष्य अभी भी पूरी तरह तय नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाएं, पहचान और सत्ता—तीनों का बड़ा महत्व है। अगर उद्धव ठाकरे अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने में सफल होते हैं तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं अगर शिंदे भाजपा के साथ रहते हुए अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे तो वे शिवसेना की नई धारा के रूप में स्थापित हो सकते हैं।

साठ साल पहले शुरू हुई यह राजनीतिक यात्रा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि शिवसेना की आत्मा और उसकी असली विरासत को बचाने की है। आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय शायद इसी सवाल का जवाब लिखेगा।