Google Trends: माउंट एवरेस्ट पर एक ही दिन में 274 पर्वतारोही शिखर तक पहुंचने में सफल रहे और उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में तीन भारतीय पर्वतारोही भी शामिल थे।

इन भारतीय पर्वतारोहियों के नाम- तुलसी रेड्डी पालपुनूरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। तीनों ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और इस बड़े अभियान का हिस्सा बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया।

नेपाल के एक्सपेडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव ऋषि राम भंडारी ने बताया कि इस पूरे अभियान में लगभग 150 नेपाली शेरपा भी शामिल थे, जिन्होंने पर्वतारोहियों का साथ दिया और एक ही दिन में शिखर तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में पर्वतारोही एक साथ शिखर पर कभी नहीं पहुंचे थे।

इससे पहले मई 2019 में नेपाल की तरफ से एक ही दिन में 223 पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए संख्या 274 तक पहुंच गई।

वसंत 2026 के पर्वतारोहण सीजन के लिए अब तक कुल 502 पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की अनुमति दी जा चुकी है, जिससे इस बार भीड़ और गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

इसी बीच, गुरुवार को भारत के लक्ष्मीकांत मंडल ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। अभियान आयोजक पायनियर एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, उन्होंने छह नेपाली शेरपा के साथ मिलकर यह उपलब्धि हासिल की।

नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

इस सीजन में केवल यही नहीं, बल्कि कुछ और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बने हैं। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। वहीं, नेपाल की ल्हाकपा शेरपा इस सीजन में 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनीं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इस कठिन चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को बेहद खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है।

शेरपा समुदाय की भूमिका इस पूरे अभियान में बेहद महत्वपूर्ण रही। उनकी अनुभवपूर्ण सहायता के बिना इतनी बड़ी संख्या में सफल चढ़ाई संभव नहीं मानी जाती। इस सीजन में अधिक परमिट जारी होने के कारण पर्वतारोहियों की भीड़ भी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद सभी दलों ने अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए चढ़ाई पूरी की।

पर्वतारोहण विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रिकॉर्ड और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद, दुनिया भर के पर्वतारोही हर साल एवरेस्ट फतह करने का प्रयास करते रहते हैं।

यह पूरा सीजन कई नए रिकॉर्ड, उपलब्धियों और रोमांचक पलों के साथ इतिहास में दर्ज हो गया है, जिसमें भारत और नेपाल दोनों के पर्वतारोहियों ने अहम भूमिका निभाई।

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