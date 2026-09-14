राजस्थान निकाय चुनाव में अजब-गजब परिणाम देखने को मिला है, कई जगह के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस तरह के रिजल्ट पर यकीन करना मुश्किल होता है। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में भी कुछ प्रत्याशियों के साथ ऐसा ही हुआ है। जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला है, और यह वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं।

दरअसल, कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशी का खाता ही नहीं खुला यानी जीरो वोट मिला, तो कहीं भाजपा के प्रत्याशी के खाते में महज एक वोट आया। जैसे ही यह खबर वायरल हुई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि पता लगाओ कि बीजेपी प्रत्यारी को एक वोट देने वाला शख्स कौन है।

सिणधरी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी को जीरो वोट मिला है, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस वार्ड में आरएलपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश को एक भी वोट नहीं मिला। असल में ओमप्रकाश खुद इस वार्ड के मतदाता नहीं हैं, इसलिए उन्हें खुद का वोट भी नहीं मिल सका मगर यहां नोटा का मतदाता जरूर मिल गया। बता दें कि इस वार्ड में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा, जहां बीजेपी के खेमाराम को 93 वोट मिले और कांग्रेस के भंवरा राम ने 133 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

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वार्ड पार्षद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को महज एक मत मिला

इसके साथ ही राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक उम्मीदवार को सोमवार को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें एक ही वोट मिला। प्रत्याशी को मिला वोट भी उनका खुद का नहीं है। यह वाकया डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगरपालिका के वार्ड संख्या-13 में सामने आया। इस वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार कैलाशचंद को सिर्फ एक मत मिला।

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राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार हिना खानम ने 376 वोट लेकर चुनाव जीता। इस वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार राशिद खान को 195 वोट मिले। कैलाशचंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वह वार्ड संख्या- 12 के मतदाता हैं लेकिन पार्टी ने उन्हें नजदीकी वार्ड संख्या-13 से उम्मीदवार बनाया था।

उन्होंने आगे कहा, “मुझे एक मत मिला, मेरा मत वार्ड संख्या- 12 में है। मुझे वार्ड संख्या-13 से उम्मीदवार बनाया गया था। उस वार्ड के किसी एक शख्स ने मुझे वोट दिया है।” परबतसर नगरपालिका में 25 वार्ड हैं। कांग्रेस ने 13 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया जबकि 12 वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार जीते। राज्य में 309 नगर निकायों के लिए संपन्न चुनाव के लिए सोमवार को मतगणना हुई। इस दौरान इस वार्ड के चुनाव परिणाम लोगों में चर्चा का विषय बना रहा।

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