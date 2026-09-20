Google Trends: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए उनकी दिवंगत मां और एक बुजुर्ग महिला को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं और इस दौरान राहुल गांधी हंसते नजर आए।

19 सितंबर को इंदौर में हुए इस कार्यक्रम में स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने मंच पर एक छोटा-सा एक्ट किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के अंदाज और विदेशी नेताओं से बातचीत के तरीके की नकल की। एक्ट के दौरान प्रधानमंत्री की विदेश नीति, उनकी मां और बच्चों के साथ किए गए एक सिक्के के ट्रिक का भी जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री के विदेशी नेताओं से बातचीत में इस्तेमाल होने वाले ‘माय फ्रेंड’ जैसे अंदाज की भी नकल की गई।

वीडियो में कलाकार के साथ राहुल गांधी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। एक्ट के दौरान कलाकार के एक संवाद पर राहुल गांधी को हंसते हुए देखा जा सकता है। भाजपा ने इसी हिस्से को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

भाजपा के राष्ट्रीय एक्स अकाउंट से वीडियो साझा करते हुए कहा गया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सम्मान और स्नेह से बातचीत की, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के कार्यक्रम में उनका मजाक उड़ाया गया। भाजपा ने इसे राजनीतिक संस्कृति में अंतर से जोड़कर राहुल गांधी की आलोचना की।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस घटना को ‘शर्मनाक और घृणित’ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का मजाक उड़ाया गया। जोशी ने कहा कि राजनीतिक विरोध नीतियों और विचारों पर होना चाहिए, परिवार और बुजुर्गों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के जरिए नहीं।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी की आलोचना की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मां का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता और राजनीतिक विरोध के दौरान भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने भी राहुल गांधी पर मंच साझा करने और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के दौरान हंसने को लेकर सवाल उठाए।

यह विवाद राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों ने शिक्षा, भर्ती, परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने पेपर लीक, खाली पदों और सरकारी नियुक्तियों में देरी जैसे मुद्दों पर भी बात की। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों ने अपनी समस्याएं बताईं।

कार्यक्रम से पहले इंदौर में ‘झूठ की गूंज’ लिखे पोस्टर भी लगाए गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा ने इन पोस्टरों को छात्रों के विरोध से जोड़कर बताया था।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के इंदौर में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब विपक्ष के राहुल गांधी अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, तब भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ है और मोदी सरकार ने छात्रों द्वारा उठाई जा रहीं चिंताओं को गंभीरता से लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक