Google Trends: पंजाब निकाय चुनावों के नतीजे सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने जीत का जश्न शुरू कर दिया। लेकिन इस बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ जीत की नहीं हो रही। सबसे ज्यादा सवाल उस विपक्ष को लेकर उठ रहे हैं जो चुनावी मैदान में मौजूद तो था, लेकिन नतीजों में कहीं भी प्रभावी चुनौती देता नजर नहीं आया।

यही वजह है कि इन चुनावों के बाद पंजाब की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या AAP की जीत सबसे बड़ी खबर है, या फिर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की कमजोर होती राजनीतिक पकड़ उससे भी बड़ी कहानी है?

नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में AAP ने 900 से ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा। कई महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिली। इन नतीजों ने यह संकेत भी दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का शहरी इलाकों में जनाधार अभी भी मजबूत बना हुआ है।

लेकिन चुनाव परिणामों की सबसे दिलचस्प परत सीटों की संख्या नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीतिक विफलता है। चुनाव से पहले बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बावजूद विपक्ष उन मुद्दों को जनसमर्थन में बदलता नहीं दिखा। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में मुकाबला अपेक्षा से काफी एकतरफा नजर आया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व और भरोसे की है। मतदाताओं के सामने सरकार की आलोचना तो दिखाई दी, लेकिन उसका कोई ठोस राजनीतिक विकल्प स्पष्ट रूप से उभरता नजर नहीं आया। इसका फायदा सीधे तौर पर AAP को मिला।

मोहाली, बरनाला, मोगा और बटाला जैसे शहरों के नतीजों ने भी यही संकेत दिया कि स्थानीय स्तर पर AAP का संगठन विपक्ष की तुलना में ज्यादा सक्रिय और प्रभावी दिखाई दिया। खासकर बरनाला में पार्टी का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उसके लिए स्थानीय सत्ता में नई संभावनाएं खुलती नजर आ रही हैं।

इन चुनावों ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पंजाब में विपक्ष अभी भी सत्ता के खिलाफ जनमत को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता रखता है, या फिर वह अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? यही सवाल अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनावों का ट्रेलर मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 से पहले पंजाब की राजनीति को इन परिणामों ने नया विमर्श दे दिया है। अब चर्चा सिर्फ AAP की ताकत पर नहीं, बल्कि विपक्ष की कमजोरियों पर भी हो रही है।

फिलहाल पंजाब की राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा सवाल यही है कि क्या AAP की जीत उसकी लोकप्रियता की कहानी है, या फिर विपक्ष की कमजोरी की? निकाय चुनावों के नतीजों ने इस सवाल को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 पर नजरें गड़ाए हुए है। राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करने की रणनीति के तहत पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब इकाई का पहला सिख अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं शुक्रवार को आए शहरी निकाय चुनावों के नतीजों ने पार्टी के मनोबल को और बढ़ा दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक