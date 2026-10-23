Google Trends: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तापमान गिरने के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगी है। नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण स्थलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाली 16 परियोजनाओं पर कुल 75.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है

गुरुवार सुबह नौ बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर-62 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 रहा। वहीं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 312 और वसुंधरा में 321 दर्ज किया गया। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को साफ हवा में सांस लेने में परेशानी हो रही है।

सुबह की सैर पर निकलने वाले बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ना हर साल चिंता का विषय बनता है। इस बार भी हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं।

ग्रेप के नियमों के बावजूद राहत नहीं

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत उपाय किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर प्रदूषण से पर्याप्त राहत मिलती नहीं दिख रही है। शिकायत है कि कुछ जगहों पर ग्रेप के पहले चरण के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

जानकारों के मुताबिक, अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरह बना रहा तो ग्रेप के अगले चरणों के तहत और सख्त पाबंदियां लागू करने की जरूरत पड़ सकती है। हवा की रफ्तार बढ़ने या बारिश होने से प्रदूषण के स्तर में राहत मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे मौसमी बदलाव नहीं होने पर लोगों को खराब हवा के बीच रहना पड़ सकता है।

प्रदूषण फैलाने वाली 16 परियोजनाओं पर 75.50 लाख का जुर्माना

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अक्टूबर में विशेष जांच अभियान चलाया। इसके तहत निर्माण स्थलों, सड़कों और अन्य संवेदनशील इलाकों सहित कुल 30 स्थानों का निरीक्षण किया गया।

जांच के दौरान 16 स्थानों पर धूल को नियंत्रित करने के उपायों और पर्यावरण संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 75.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत के साथ-साथ प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है।