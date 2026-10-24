कोलकाता की एक तंग गली में, जो दुर्गा पूजा की रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, एक जोड़ा हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे में बैठा है। वे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं और उनके साथ उनकी गोद में बैठा उनका छोटा बेटा अपनी प्यारी और खिलखिलाती हंसी से माहौल को खुशनुमा बना रहा है।

त्योहार के इस उल्लास के बीच शूट किया गया यह 20 सेकंड का सेल्फी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आम लोगों से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों तक, हर किसी ने इस वीडियो को पसंद किया है। यह एक साधारण, सच्चे और मध्यमवर्गीय परिवार की खुशी को दर्शाता है, जो सीधे दिल को छू लेने वाला है।

रिक्शे में नजर आ रहे व्यक्ति अभिषेक मुखर्जी हैं, जो सीईएससी के कर्मचारी हैं। त्योहार के दिनों में, वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कोलकाता की सड़कों पर रिक्शे की सवारी कर रहे थे।

Some moments have a way of bringing a smile to everyone’s face.



It is heartening to see RPSGian Abhishek Mukherjee from @CESCLimited and his family capturing the joy of Pujo so naturally and winning hearts along the way. pic.twitter.com/TAK090uBDb — Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) October 22, 2026

सेल्फी मोड में अभिषेक ने रिकॉर्ड किया वीडियो

अभिषेक ने यह वीडियो ‘सेल्फी मोड’ में रिकॉर्ड किया और इसमें “दुर्गा मां आशे” (दुर्गा मां आ रही हैं…) गाना जोड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर होते ही यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया।

संजीव गोयनका ने की तारीफ

सीईएससी के प्रमुख संजीव गोयनका ने अपने कर्मचारी के इस वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, “कुछ पल ऐसे होते हैं जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे अभिषेक मुखर्जी—जो @CESCLimited में RPSG परिवार का हिस्सा हैं और उनके परिवार ने पूजा के इस मौसम की खुशी को इतने स्वाभाविक तरीके से कैद किया है और सबका दिल जीत लिया है।”

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