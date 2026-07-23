आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की लड़की ने दिखा दिया है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र अपने करियर को लेकर कितना फोकस हो सकता है। दरअसल, ईस्ट गोदावरी के डोवलेश्वरम में जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा कंडुला जेसी को ‘मिशन शक्तिसैट’ (Mission ShakthiSAT) के लिए चुने गए 20 भारतीय प्रतिभागियों में शामिल किया गया है। इस टीम में कंडुला का चुना जाना इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस बच्ची के बारे में बात कर रहा है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है।

23 अगस्त से दिल्ली में ट्रेनिंग लेंगी कंडुला

बता दें कि मिशन शक्तिसैट के लिए भारत से 20 प्रतिभागी चुने गए हैं जबकि दुनियाभर में इस मिशन के लिए 108 देशों से करीब 1200 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कंडुला जेसी अपने राज्य से इस प्रोग्राम के लिए चुनी गई अकेली पार्टिसिपेंट हैं। मिशन शक्तिसैट के लिए कंडुला 23 अगस्त से दिल्ली में ट्रेनिंग लेंगी, जहां वह साइंटिस्ट्स के साथ सैटेलाइट डिजाइन, पेलोड डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स के बनाए लूनर क्यूबसैट के मिशन ऑपरेशन्स पर काम करेंगी। क्यूबसैट एक छोटा सैटेलाइट है जिसे चांद के चारों ओर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

साइंस टीचर ने कंडुला की काबिलियत को पहचाना

कंडुला के इस सफर की शुरुआत तब हुई जब उनकी फिजिकल साइंस टीचर और अटल टिंकरिंग लैब कोऑर्डिनेटर मणिमाला ने साइंस में उनकी दिलचस्पी को पहचाना और उन्हें अप्लाई करने के लिए हिम्मत दी। इस मौके से प्रेरित होकर ही जेसी ने अपने स्कूल के आठ दूसरे स्टूडेंट्स को भी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के लिए मोटिवेट किया था। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि ऑनलाइन कोर्सवर्क पहले ही शुरू हो चुका था।

10वीं के साथ ही शुरू कर दी थी तैयारी

मिशन शक्तिसैट के लिए कंडुला ने 10वीं की पढ़ाई के साथ-साथ ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। 10वीं की पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के बीच बैलेंस बनाते हुए जेसी ने मिशन शक्तिSAT करिकुलम के हिस्से के तौर पर हर दिन ऑनलाइन सेशन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोग्राम में सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, थर्मोडायनामिक्स और प्रोपल्शन जैसे सब्जेक्ट्स पर सैकड़ों सेशन और मॉड्यूल शामिल हैं।

क्या है मिशन शक्तिसैट?

मिशन शक्तिसैट ‘स्पेस किड्ज इंडिया’ की फाउंडर और CEO डॉ. केसन की लीडरशिप में एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसका मकसद लड़कियों को स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन में हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस के जरिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स (STEM) में करियर बनाने के लिए बढ़ावा देना है। स्पेस किड्ज इंडिया स्पेस साइंस को यंग माइंड्स के लिए आसान बनाने का काम करता है।

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