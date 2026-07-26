Google Trends: NHAI द्वारा बनाए गए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 14 दिन पहले हुआ था। उद्घाटन समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इसको लेकर तकनीक से संबंधित कई दावे किए गए थे लेकिन अब इसकी सड़क के धंसने की घटना चर्चा का विषय बन गई है।

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कोरारी गांव के पास भारी बारिश के बाद रविवार को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया, जिससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क की सतह धंसने के बादलगातार बारिशइसके चलते एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है।

मरम्मत की तैयारी

सड़क के धंसने के चलते हादसा होने की संभावनाओं को बचाने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस इलाके में रास्ते को बंद कर दिया है। यातायात को प्रतिबंधित कर दिया है, और मरम्मत कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी ओर अब सड़क धंसने के मुद्दे पर विवाद भी हो गया है। विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया और न ही अच्छी क्वालिटी का मैटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया।

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट के साथ जनता के पैसों से बने हजारों करोड़ से बने जिस ग्रीनफील्ड कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था 12 दिन के अंदर उसका हाल देख लीजिए, धंस गया है



भ्रष्टाचारी भाजपाई सब… pic.twitter.com/Zvff6yoBU1 — Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) July 26, 2026

सपा ने लगाए गंभीर आरोप

उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही सड़क धंसने को लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, “देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट के साथ जनता के पैसों से बने हजारों करोड़ से जिस ग्रीनफील्ड कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, वह 12 दिन के अंदर उसका हाल देख लीजिए, धंस गया है।”

सपा मीडिया सेल की तरफ से कहा गया, “भ्रष्टाचारी भाजपाई सब लूटकर खा रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं और उसके बाद ईमानदारी के चोंचलेबाजी और बकवास मंचों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट समेत समस्त भाजपा नेता इस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं, कितने प्रतिशत कमीशन अटैची में भरके उन्हें मिलता है, बताएं आदित्यनाथ?”

बीजेपी विधायक ने दी सफाई

दूसरी ओर सड़क खराब होने को लेकर उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि नई बनी हुई सड़क में बारिश के दौरान यह दिक्कत आती है, जहां भी सड़क खराब होगी, वहां सड़क बना दी जाएगी। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए घूम-घूम कर छोटी-छोटी समस्या लाकर पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाने का काम करती है।

नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को पद्भार संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने टॉप अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने NTA को भी समन भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जोशी ने रविवार शाम को अपने घर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की एक अलग मीटिंग बुलाई है। पढ़िए पूरी खबर…