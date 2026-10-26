Protests in India: ‘विदेशी हाथ’ और ‘देश को अस्थिर करना’ – ये दो ऐसे वाक्य रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हर सरकार ने आंदोलन को लेकर किया है। सत्तर के दशक का जयप्रकाश नारायण आंदोलन हो या 2011 का अन्ना आंदोलन या फिर हाल के नीट पेपर लीक और मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन- सरकार चाहे जिसकी हो, सत्ताधारी दल को हर बार दिखा ‘विदेशी हाथ’।

प्रदर्शनकारी विरोध को मौलिक अधिकार बताते हुए महात्मा गांधी, आंबेडकर और संविधान का हवाला देते रहे हैं। हाल के दिनों में पहले तो नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन और फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ राजनीतिक दलों के नेता-कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे।

पीएम मोदी ने किया था तंज

22 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया एक नई व्यवस्था की तलाश कर रही है, कुछ लोग देश में अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 101वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फ्रांस और अल्बानिया में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और अशांति, तथा बांग्लादेश और नेपाल में पहले हुए

ऐसे ही प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के आंदोलन भारत में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने ‘एक्स’ पर अपने कई पोस्ट में प्रदर्शनकारियों को ‘दिमागी नक्सली’, अराजकतावादी और ‘देशद्रोही’ करार दिया है। कुछ दिन पहले, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था, ‘हमारे लोकतंत्र में जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने से हताश विपक्ष, अब विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की गहरी साजिश रच रहा है।’

2011 में हुआ था अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन

वर्ष 2011 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल (जो बाद में सक्रिय राजनीति में आए) ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। यूपीए सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान संयम बरता और लोकपाल पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया। हालांकि, उस समय भी मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने इस आंदोलन को ‘विघटनकारी’ और ‘विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित’ बताया था।

राशिद अल्वी ने की थी बाहरी ताकतों की बात

उस समय विपक्ष में रही भाजपा, अन्ना हजारे के आंदोलन के प्रति सहानुभूति रख रही थी। तब 18 अगस्त 2011 को, कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन अनशन पर अड़े रहने को भयादोहन करार दिया था। उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहतीं कि भारत दुनिया के देशों के बीच अपना सही मुकाम हासिल करे।

अल्वी ने कहा था, ‘आखिर ये ताकतें कौन सी हैं? अमेरिका को यह कहने की क्या जरूरत थी कि अन्ना का आंदोलन जारी रहना चाहिए? इससे संदेह और शंकाएं पैदा होती हैं।’ हालांकि, उस समय अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने इन खबरों को खारिज कर दिया कि अमेरिका भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। उन्होंने इसे ‘गलत रिपोर्टिंग’ करार दिया।

अमेरिका ने खारिज किए थे आरोप

सीनेटर जान मैक्केन ने भी राशिद अल्वी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देता है। तब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया था कि हजारे ‘भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए हैं’ और टीम अन्ना में ‘आरामकुर्सी पर बैठे फासीवादी, खुलेआम काम करने वाले माओवादी और गुप्त रूप से अराजकता फैलाने वाले लोग शामिल हैं, जिन्हें अज्ञात दानदाताओं से फंडिंग मिलती है।’ हालांकि, बाद में उन्होंने हजारे से लिखित रूप में माफी मांगी।

सत्तर के दशक में जेपी आंदोलन को लेकर भी विदेशी हाथ की बात कही गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने जेपी आंदोलन को ‘विदेशी हाथ’ की साजिश करार दिया, जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना था।

इतिहासकार ने अपने लेख में क्या कहा?

2001 में, आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ पर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक लेख में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। गुहा के मुताबिक, आपातकाल लागू होने के एक हफ्ते बाद, प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि विपक्षी दलों का मकसद साफ था-सरकार और देश की सभी गतिविधियों को ठप कर देना, और इस तरह राष्ट्र की ‘लाश’ पर कदम रखकर सत्ता हासिल करना। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अगर कुछ और कदम उठाए जाते, तो देश टूट सकता था, जिससे हम पर विदेशी खतरे मंडराने लगते।

रामचंद्र गुहा के मुताबिक, 11 नवंबर को रेडियो पर दिए एक भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा कि ‘देश के बाहर ऐसे कई लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि भारत मजबूत और एकजुट बने, या अपने आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। उनकी यही इच्छा थी और उन्होंने इसके लिए कोशिशें भी कीं, और इस प्रक्रिया में हमारे देशवासी भी फंस गए’।

‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है’ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में इन पंक्तियों को प्रदर्शनकारियों की ओर से खूब गाया गया था। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब विरोध प्रदर्शनों में करीब 100 साल पुरानी इस देशभक्ति गजल का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21 वीं सदी तक के हर विरोध प्रदर्शन में इन पंक्तियों का इस्तेमाल हुआ ही है। पढ़िए पूरी खबर…