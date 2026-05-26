इंडिगो के एक पायलट ने कॉकपिट के अंदर से भारत-पाकिस्तान बॉर्डर का रात का शानदार नज़ारा शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे यात्रियों और सोशल मीडिया यूज़र्स को जमीन से हज़ारों फ़ीट ऊपर से रोशनी से जगमगाते बॉर्डर की एक अनोखी झलक मिली। इंडिगो कैप्टन प्रदीप कृष्णन ने अब वायरल हो रहा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसमें देर रात की फ़्लाइट के दौरान नीचे अंधेरे में रोशनी की एक चमकती हुई रिबन दिख रही है। फ़ुटेज में बॉर्डर पर चमकीली पीली फ़्लडलाइट्स का एक लंबा हिस्सा दिखा, जो धुंधले नज़ारे के मुकाबले एक शानदार कंट्रास्ट बना रहा था।

कैप्टन ने क्या कहा?

वायरल क्लिप में कैप्टन कृष्णन को यात्रियों से कहते हुए सुना जा सकता है, “देवियों और सज्जनों, अगर आप एयरक्राफ़्ट के बाहर देखेंगे, तो आपको दुनिया के सबसे सेंसिटिव, कड़ी सुरक्षा वाले बॉर्डर में से एक भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की एक झलक मिल सकती है।”

एरियल विज़ुअल्स में रेडक्लिफ़ लाइन को शानदार ढंग से दिखाया गया था, जिसमें दोनों तरफ़ रोशनी से जगमगाते सिक्योरिटी पोस्ट और बॉर्डर इंफ़्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। क्रूज़िंग ऊंचाई से रोशनी से जगमगाता बॉर्डर लगभग असली नहीं लग रहा था, जिससे कई दर्शक यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए।

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, “कहते हैं कि आप रात में स्पेस से इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक चमकती लाइन, जो ऑर्बिट से भी दिखाई देती है।”

क्या कह रहे यूजर्स?

यह क्लिप तब से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। इसे 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और दस लाख से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में इमोशनल और सोच-समझकर रिएक्शन दिए। एक व्यक्ति ने लिखा, “भारतीय और पाकिस्तानी अपने-अपने देशों के बाहर बहुत अच्छे से रहते हैं। प्रॉब्लम तो सरकार और पावर में बैठे लोग हैं।”

एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “यह ऐसा है जैसे दो समंदर एक साथ हों लेकिन कभी मिलते नहीं! बस इतने पास फिर भी इतने दूर।” एक और यूजर ने कहा, “बॉर्डर पॉलिटिक्स की बदसूरती ने दोनों तरफ के खूबसूरत लोगों को बांट दिया है।” इस बीच एक और यूजर ने कमेंट में मज़ाक करते हुए कहा, “बॉर्डर पर लाइट का बिल कौन भरता है, भारत या पाकिस्तान?”

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