रबी सीजन की शुरुआत में ही खेती के मोर्चे पर चिंता बढ़ने लगी है। कमजोर मानसून और मिट्टी में नमी की कमी के बीच गेहूं की बुवाई पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम रह गई है। धान, दलहन और तिलहन की बुवाई के आंकड़े भी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

देश में रबी फसलों की बुवाई की रफ्तार इस बार धीमी नजर आ रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी का असर अब खेती पर दिखाई देने लगा है। कृषि मंत्रालय के 23 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में गेहूं की बुवाई महज 11 हजार हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 27 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका था। हालांकि, कुछ राज्यों में बुवाई का काम अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए आने वाले हफ्तों के आंकड़े काफी अहम होंगे।

गेहूं की बुवाई में गिरावट, उत्पादन लक्ष्य पर नजर

गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है। इसकी बुवाई आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में होती है, जबकि कटाई मार्च और अप्रैल के दौरान की जाती है। पिछले फसल वर्ष 2025-26 में करीब 336 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती हुई थी।

पिछले साल 12.07 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज होने के बाद कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2026-27 के लिए 12.1 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन मानसून की कमी, मिट्टी में घटती नमी और सिंचाई के पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं इस लक्ष्य के सामने चुनौती खड़ी कर सकती हैं।

13 फीसदी कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता

मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। मानसून की बारिश रबी फसलों के लिए जमीन में नमी बनाए रखने के साथ-साथ जलाशयों, नहरों और भूजल स्रोतों को भरने में भी अहम भूमिका निभाती है।

कम बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं रहने पर किसानों को बुवाई से पहले या बाद में अतिरिक्त सिंचाई करनी पड़ सकती है। गेहूं की फसल को अलग-अलग चरणों में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर बुवाई में देरी होने के साथ खेती की लागत बढ़ने और उत्पादन प्रभावित होने का जोखिम भी रहता है।

पंजाब और राजस्थान पर सबसे ज्यादा नजर

कमजोर मानसून का असर खासतौर पर पंजाब और राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में चिंता का विषय बना हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में सामान्य से 38 फीसदी और राजस्थान में 22 फीसदी कम बारिश हुई। सितंबर के अंत में दोनों राज्यों के जलाशयों में पानी का भंडार भी सामान्य स्तर से नीचे था।

देश के कुल गेहूं रकबे में इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी करीब 31 फीसदी है। इसलिए यहां सिंचाई की उपलब्धता और बुवाई की रफ्तार राष्ट्रीय गेहूं उत्पादन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बुंदेलखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी जोखिम बना हुआ है। इन क्षेत्रों में खेती का एक हिस्सा वर्षा पर निर्भर है या वहां सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। ऐसे में मानसून के दौरान मिट्टी में जमा होने वाली नमी की कमी को नहरों और भूजल से पूरा करना आसान नहीं होता।

गेहूं ही नहीं, दूसरी रबी फसलों की बुवाई भी पिछड़ी

कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बुवाई में सुस्ती केवल गेहूं तक सीमित नहीं है। धान, दलहन और तिलहन के रकबे में भी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है।

23 अक्टूबर तक फसलों की बुवाई की स्थिति इस प्रकार रही:

गेहूं: 11 हजार हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 27 हजार हेक्टेयर था।

11 हजार हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 27 हजार हेक्टेयर था। धान: 1.02 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 2.13 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी।

1.02 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 2.13 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। दलहन: 3.27 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल यह रकबा 4.39 लाख हेक्टेयर था।

3.27 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल यह रकबा 4.39 लाख हेक्टेयर था। तिलहन: 13.38 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 21.34 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी।

13.38 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले साल 21.34 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। मोटे अनाज: 23 हजार हेक्टेयर, जबकि पिछले साल यह रकबा 13 हजार हेक्टेयर था।

इन आंकड़ों से साफ है कि मोटे अनाज को छोड़कर सूचीबद्ध फसलों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बुवाई का रकबा कम रहा है।

कुल रबी बुवाई में भी बड़ी गिरावट

रबी सीजन की समग्र तस्वीर भी फिलहाल उत्साहजनक नहीं है। 23 अक्टूबर तक देश में कुल 18.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई थी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 28.26 लाख हेक्टेयर था।

इस तरह शुरुआती आंकड़ों में कुल बुवाई क्षेत्र करीब 36 फीसदी कम दिखाई दे रहा है। हालांकि, रबी सीजन अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले हफ्तों में बुवाई की गति बदल सकती है। इसलिए अंतिम रकबे और उत्पादन का आकलन करने के लिए आगे के आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी होगा।

अब आगे क्या होगा?

इस सीजन में गेहूं और दूसरी रबी फसलों की स्थिति काफी हद तक मिट्टी में बची नमी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यदि किसानों को समय पर पर्याप्त पानी मिलता है और बुवाई तेजी पकड़ती है, तो शुरुआती गिरावट की कुछ भरपाई संभव हो सकती है।

लेकिन यदि पानी की कमी बनी रहती है, तो बुवाई में देरी, खेती की बढ़ती लागत और संभावित पैदावार पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। खासकर पंजाब, राजस्थान और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों की स्थिति इस बार महत्वपूर्ण रहेगी।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश कमजोर मानसून के असर से उबरकर गेहूं उत्पादन का 12.1 करोड़ टन का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में बुवाई की रफ्तार और सिंचाई की स्थिति से काफी हद तक स्पष्ट होगा।