Google Trends: देश में भीषण गर्मी के बीच मॉनसून को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग (IMD) ने अपने नए अनुमान में कहा है कि इस साल भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान लंबी अवधि की औसत बारिश (LPA) का करीब 90 फीसदी बारिश हो सकती है। यानी इस बार मॉनसून सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को जारी अपने दूसरे मॉनसून पूर्वानुमान में बताया कि पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश होने की संभावना है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। इससे पहले 13 अप्रैल को जारी पहले अनुमान में मौसम विभाग ने 92 फीसदी बारिश का अनुमान जताया था, जिसे अब घटाकर 90 फीसदी कर दिया गया है।

उधर, दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से बड़ी राहत दी है। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक देखने को मिली। कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम अचानक बदल गया।

आईएमडी ने 29 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और झोंकों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दिनभर में एक-दो बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

1 जून से तापमान में फिर से इजाफा होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं 30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि 1 जून से तापमान फिर धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा रहा। हालांकि बीते 24 घंटों में तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

इधर, भीषण गर्मी और लू से बचाव को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड में है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर साफ कहा है कि राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, राहतकर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में बताया गया कि दिल्ली के आठ जिलों में डीडीएमए की ओर से कई ‘कूलिंग जोन’ बनाए गए हैं, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। उपराज्यपाल ने बाकी जिलों में भी ऐसे ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बनाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा डीडीए ने भी गर्मी से राहत के लिए बड़े कदम उठाए हैं। एजेंसी ने 733 सार्वजनिक पार्कों को ‘कूलिंग जोन’ के तौर पर इस्तेमाल किया है। वहीं 98 पार्कों में प्राकृतिक जल स्रोतों के जरिए आसपास का तापमान कम करने की कोशिश की जा रही है। अलग-अलग इलाकों में 100 नए वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं।

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दिल्ली में शाम को मौसम ने करवट ली है। कड़ी धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बृहस्पतिवार शाम को कई जगहों पर आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका को लेकर ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। सरकार ने मौसम में बदलाव को देखते हुए अलर्ट मैसेज भी जारी किया है जिसके मुताबिक, अगले 24 घंटों में आपके जनपद में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे से लेकर 70 किमी प्रति घंटे तक) और ओलावृष्टि होने की संभावना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक