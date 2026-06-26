दक्षिण-पश्चिम मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 27 जून है लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 2 से 8 जुलाई के बीच दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है।

आईएमडी ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा, “2 से 8 जुलाई के सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों के साथ-साथ जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी।”

अगले 3-4 दिनों में इन राज्यों में पहुंचेगा मानसून

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के और अधिक हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इस बीच, पिछले 24 घंटों में उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर 200 मिमी से अधिक बारिश हुई। कोंकण और असम में भी भारी बारिश हुई जिससे कुछ स्थानों पर बाढ़ आ गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 29 जून तक और भी बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में पहुंच चुका है मानसून

शुक्रवार तक मानसून दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बिहार से होकर गुजरा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे राज्य अभी भी मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर मानसून जून के अंत तक लगभग पूरे भारत में पहुंच जाता है लेकिन इस बार जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मध्य और पश्चिमी भाग तक ही पहुंचेगा।

शुक्रवार तक दिल्ली में जून महीने में सामान्य तौर पर होने वाली बारिश से 30 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने आरंभ के तीन हफ्ते बाद भी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। छिटपुट बारिश के बावजूद देशभर में होने वाली मानसूनी बारिश में काफी कमी बनी हुई है, 25 जून तक यह औसत से 41 प्रतिशत कम रहा।

यह भी पढ़ें: मुंबई में आया आफत वाला मानसून

मायानगरी मुंबई में मौसम का मिजाज बदल गया है। तपती धूप और उमस के बाद लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिली है। करीब 13 दिनों की देरी के बाद मानसून ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें