Himachal Pradesh News: करीब एक दशक से चल रही कवायद के बाद सिरमौर जिले के रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर में अब पहली बार बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए पहली बार बाघों का जोड़ा पहुंचा है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित घोड़ेवाला बचाव केंद्र से नर और मादा बाघ को कड़ी पुलिस सुरक्षा तथा वन्य प्राणी विभाग के दल के साथ करीब 1,800 किलोमीटर का सफर तय कर रविवार को सिरमौर के रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर लाया गया।

करीब 43 घंटे की यात्रा के बाद पहुंचे दोनों बाघों को फिलहाल पर्यटकों से दूर अंदरूनी वार्ड में रखा गया है। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार बाघों के भोजन, विश्राम और स्वास्थ्य का यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। रेणुकाजी पहुंचने के बाद दोनों को नए वातावरण के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एक दशक से जारी थी कवायद

करीब दस दिन तक चिकित्सकों की निगरानी में उनके स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद उन्हें बाहरी बाड़े में स्थानांतरित किया जाएगा। विभागीय स्तर पर दो अक्तूबर से पर्यटकों को पहली बार बाघों को देखने का अवसर देने की तैयारी है, हालांकि अंतिम निर्णय स्वास्थ्य निगरानी और अनुकूलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

रेणुकाजी में बाघों का जोड़ा लाने की कवायद करीब एक दशक से चल रही थी। इसके लिए आधुनिक बाड़ा तैयार किया गया है, जिस पर करीब 1.67 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाघों के उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के लिए वन्य प्राणी अस्पताल भी तैयार किया गया है।

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र

वन्य प्राणी विभाग की अधिकारी प्रीति भंडारी ने बाघों के सुरक्षित पहुंचने पर कहा कि पर्यटकों के आकर्षण के लिए हिमाचल में लाया गया यह पहला बाघों का जोड़ा है। बाघों को लाने के लिए विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने में कई वर्ष लगे। रेणुकाजी पहुंचाने वाले दल में वन्य प्राणी विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी शाहनवाज अहमद भट्ट, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा कार्तिक सिंह चौधरी और रेणुकाजी के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। नर बाघ की उम्र करीब पांच वर्ष और मादा की करीब तीन वर्ष बताई गई है। दोनों का नामकरण भी विभाग की ओर से किया जाएगा।

क्यों मशहूर है रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर

रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर की पहचान पहले शेरों की सफारी से रही है। वर्ष 1975 में जुनागढ़ से एशियाई शेरों का एक जोड़ा यहां लाया गया था। राजा और रानी नाम के इस जोड़े से शेरों की संख्या बढ़कर एक समय 30 से अधिक हो गई थी। बाद में अंत:प्रजनन और बीमारी के कारण इनकी संख्या घटती गई। वर्ष 2015 में अंतिम शेरनी की मौत के बाद यहां की ‘लायन सफारी’ का आकर्षण समाप्त हो गया।

लघु चिड़ियाघर की शुरुआत 1957 में हुई थी रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर की शुरुआत वर्ष 1957 में जंगल से बचाए गए बेसहारा और भटके वन्यजीवों से हुई थी। वर्ष 1983 में खुले पार्क का विस्तार किया गया। अब बाघों के जोड़े के आगमन से रेणुकाजी में वन्यजीव पर्यटन को नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है।

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