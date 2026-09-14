गुरुग्राम के टेक प्रोफेशनल का इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया है कि उसके हर महीने उसका खर्च 93,290 के आस-पास रहता है। उसने बताया है कि हर महीने होने वाले खर्च का जब उसने हिसाब किया तो हैरान रह गया। उसने लगभग एक लाख के करीब होने वाले खर्च के बारे में जानकारी शेयर की है।

शख्स का कहना है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके इतने पैसे कहां कैसे चले जाते हैं। देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। शख्स ने बताया कि वह दो बीचएके फ्लैट में रहता है और खर्च इतना ज्यादा है कि वह हिसाब लगा रहा है।

दरअसल, गुरुग्राम में शेयर्ड फ़्लैट का 19,000 किराया सुनने में तो ठीक-ठाक लगता है, लेकिन जब बाकी बिल आते हैं तो असलियत पता चलती है। एक 28 साल के टेक प्रोफेशनल का महीने का खर्च कार, खाने-पीने, शॉपिंग और लाइफ़स्टाइल के खर्चों को मिलाकर 93,290 तक पहुंच गया और उनका यह वीडियो वायरल हो गया।

अर्जुन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि हर महीने उनके पैसे कहां-कहां खर्च होते हैं। शेयर्ड 2 BHK फ़्लैट में रहने के बावजूद, किराया उनके कुल खर्च का सिर्फ़ एक हिस्सा था। किराये के अलावा, रसोइए, मेड और कार साफ़ करने वाले पर 4,000 का खर्च आता था। उन्होंने किराये पर लिए गए सामान, जैसे वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर पर भी लगभग 1,000 खर्च किए।

उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च होता था। अर्जुन ने बताया कि जब से उन्होंने फ़िटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, उनका ग्रोसरी का बिल बढ़कर ₹14,790 हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटीन और दूसरे सप्लीमेंट्स का खर्च भी जुड़ गया था। उन्होंने दोस्तों के साथ बाहर खाने पर ₹5,000 और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर लगभग ₹5,000 खर्च किए। इसके बाद उनकी कार का खर्च आया। उनकी महीने की EMI 20,000 रुपये थी, जबकि फ्यूल का खर्च लगभग 7,000 रुपये था।

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उनकी जीवनशैली से जुड़े खर्च भी बढ़ते गए। अर्जुन कॉफी पर लगभग 2,000 रुपये और बैडमिंटन पर 2,500 रुपये खर्च करते थे। शॉपिंग पर उनका महीने का खर्च 6,000 से 7,000 रुपये के बीच होता था, जबकि सब्सक्रिप्शन और वाई-फाई पर 2,000 रुपये खर्च होते थे, उनका बिजली का बिल लगभग 4,000 रुपये था। एक खर्च जो उन्होंने बचाया, वह था जिम की मेंबरशिप। अर्जुन ने बताया कि वह अपनी हाउसिंग सोसाइटी या ऑफिस के जिम का इस्तेमाल करते थे और दोनों ही उनके लिए मुफ़्त थे।

सब कुछ जोड़ने के बाद, उनका महीने का खर्च ₹93,290 निकला। अर्जुन ने माना कि यह रकम उन्हें भी बहुत ज़्यादा लगी। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि इस हिसाब-किताब में उनके इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं थे। उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “मैं अपने महीने के खर्चों का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था, और अब कुल रकम जानकर मुझे अफ़सोस हो रहा है।” इस खर्च के ब्योरे पर ऑनलाइन काफी चर्चा हुई। लोगों ने देखा कि कैसे किराए, खाने-पीने, ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों ने मिलकर उसके महीने का कुल खर्च लगभग 1 लाख रुपये तक पहुंचा दिया।

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हालांकि कुछ लोगों ने अलग-अलग खर्चों पर ध्यान दिया, लेकिन एक सवाल बार-बार सामने आया: अर्जुन सिंह कितना कमाते थे? कई यूज़र्स ने उनकी सैलरी के बारे में पूछा; वे जानना चाहते थे कि किस तरह की इनकम से उनका 93,290 रुपये का मासिक खर्च संभव हो पाया। वैसे आपका महीने का खर्च कैसा होता है?

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…