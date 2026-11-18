उत्तर प्रदेश में एक दूल्हा JCB पर चढ़कर बारात लेकर पहुंचा, गांव के लोग अनोखी बारात देखकर हैरान रह गए। शादी में लोग बारात ले जाते समय लोग रथ, घोड़े, हाथी और सजी हुई कार लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में बुलडोजर पर बारात ले जाने वाले दूल्हे की हर तरफ चर्चा हो रही है, दूल्हे को देखकर दुल्हन भी शर्मा गई।

अपनी बारात को सबसे अलग दिखाने के लिए दूल्हा JCB पर सवार होकर शादी करने आया और इसके बाद वह वायरल हो गया। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया।

दरअसल, दूल्हा कलाम लग्जरी कार या पारंपरिक शादी की गाड़ी के बजाय बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुचा था। जब बुलडोजर गांव की सड़कों से गुजरी तो रास्ते में भारी भीड़ जमा हो गई।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों ने उन्हें जेसीबी की जगह बारात ले जाने के लिए पारंपरिक तरीका चुनने के लिए बार-बार मनाने की कोशिश की, लेकिन कलाम अपने फैसले पर अड़े रहे और कंस्ट्रक्शन गाड़ी में ही अपनी यात्रा पूरी की। शादी के जुलूस के वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए, जिससे लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं।

यूजर्स ने क्या कहा-

वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, “मुझे मौत चाहिए लेकिन यह कॉन्फिडेंस नहीं।” दूसरे यूजर ने रिएक्ट किया, “यह पागलपन है।” अपनी बारात के लिए जेसीबी चुनने के बारे में बताते हुए कलाम ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल से प्रेरित थे। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने खास तौर पर भ्रष्टाचार से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के तरीके का जिक्र किया।

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कलाम ने आगे कहा कि बुलडोजर मुख्यमंत्री के गवर्नेंस मॉडल से जुड़ा एक खास निशान बन गया है और वह इस निशान को अपनी शादी के जश्न में शामिल करना चाहते थे। इस नजारे पर स्थानीय लोगों ने कहा कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में इतना जाना-पहचाना निशान बन गया है कि इसकी लोकप्रियता शादी-ब्याह में भी दिखने लगी है।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा था कि यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…