Google Trends: केंद्र सरकार ने देश में चावल की जमाखोरी रोकने, कीमतों को काबू में रखने और बाजार में इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चावल और धान का कारोबार करने वाली कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा खाद्य श्रृंखलाओं को हर हफ्ते अपने पास मौजूद भंडार की जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने हर शुक्रवार को ऑनलाइन पोर्टल पर भंडार का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

केंद्र सरकार ने खास तौर पर पांच दक्षिणी राज्यों को धान और चावल के भंडार पर सीमा तय करने की अनुमति भी दे दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने चावल का आवंटन 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। इस चावल की बिक्री ई-नीलामी के जरिए की जाएगी, ताकि बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिले।

हर शुक्रवार पोर्टल पर देनी होगी चावल और धान के स्टॉक की जानकारी

सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, उबले हुए चावल, टूटे हुए चावल यानी कनकी और धान का भंडार रखने वाली सभी इकाइयों को हर शुक्रवार ऑनलाइन पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी इकाइयों को अपने भंडार का ब्योरा समय-समय पर अपडेट करना होगा, ताकि सरकार को बाजार में चावल और धान की उपलब्धता की सही जानकारी मिलती रहे।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, लग सकता है जुर्माना

केंद्र सरकार ने नए नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों को भी चेतावनी दी है। अगर कोई कारोबारी या इकाई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई जाती है या तय सीमा से ज्यादा चावल और धान का भंडार रखती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी इकाइयों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब कारोबारियों को अपने पास रखे चावल और धान के स्टॉक का पूरा हिसाब रखना होगा। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कारोबारी जरूरत से ज्यादा भंडार करके बाजार में चावल की कमी पैदा न कर सके।

दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों में लागू हो सकती है स्टॉक लिमिट

उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की राज्य सरकारों को धान और चावल पर भंडार सीमा लागू करने की सहमति दे दी है।

इसके तहत राज्य सरकारें जरूरत के मुताबिक धान और चावल का अधिकतम भंडार तय कर सकती हैं। इन भंडार सीमाओं को 31 जनवरी 2027 तक लागू रखा जाएगा। इससे बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की पैनी नजर

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन सभी नियमों पर लगातार नजर रखेंगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बाजार में चावल की कमी न हो और कोई भी कारोबारी जमाखोरी या कालाबाजारी के जरिए आम लोगों को परेशान न कर सके।

इसके साथ ही देशभर में ‘भारत चावल’ की बिक्री बढ़ाने और खास तौर पर दक्षिणी राज्यों में इसकी उपलब्धता बेहतर करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से आम उपभोक्ताओं को बाजार में सस्ती दरों पर चावल मिल सकेगा। साथ ही खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने और चावल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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रबी सीजन की शुरुआत में ही खेती के मोर्चे पर चिंता बढ़ने लगी है। कमजोर मानसून और मिट्टी में नमी की कमी के बीच गेहूं की बुवाई पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम रह गई है। धान, दलहन और तिलहन की बुवाई के आंकड़े भी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक