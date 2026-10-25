भारत ने मैसूर दशहरा ड्रोन शो के साथ एक नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 18 अक्टूबर की रात को मैसूर के बन्नीमंतप में टॉर्चलाइट परेड ग्राउंड में 3,473 ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बड़े नाचते हुए मोर को पूरी तरह से दिखाया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CESC) ने ड्रोन शो आयोजित किया।

आसमान में नाचता मोर

IIT दिल्ली में इनक्यूबेट की गई कंपनी बोटलैब डायनेमिक्स ने इसे परफॉर्म किया। रिकॉर्ड तोड़ने वाले मोर के अलावा 2026 के ड्रोन शो में एक शेर, एक तितली, देवी चामुंडेश्वरी और भारतीय तिरंगा पकड़े एक सैनिक की शानदार लाइट फॉर्मेशन दिखाई गईं।

ड्रोन डिस्प्ले ने मल्टीरोटर्स या ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी पक्षी के सबसे बड़े एरियल डिस्प्ले का रिकॉर्ड बनाया। वीडियो में ड्रोन के बिखरने और मोर की फॉर्मेशन में फिर से बनने से पहले अलग-अलग फॉर्मेशन दिखाए गए। ऑनलाइन सर्फिंग वीडियो में लोग खुशी से चिल्ला रहे थे।

बोटलैब डायनेमिक्स ने कहा, “ड्रोन लाइट शो को एकदम सही तरीके से करने के लिए, कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एडवांस्ड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और स्वॉर्म इंटेलिजेंस शामिल हैं। इससे सैकड़ों या हज़ारों ड्रोन ठीक से उड़ पाते हैं और रात के आसमान में एरियल एनिमेशन बना पाते हैं। इस जादुई मिसाल के पीछे कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड ड्रोन लाइट शो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्वालिटी और पहले से तय फ्लाइट पाथ है।”

यह भी पढ़ें- लहंगा पहनकर उत्तराखंड में 18 किमी. पैदल चली दुल्हन

उत्तराखंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन भारी लहंगा पहनकर चलती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब चर्चा में है और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दुल्हन भारी लहंगा पहनकर उत्तराखंड के उंडावा तक 18 किलोमीटर पैदल चलती दिख रही है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि आजकल कई दुल्हनें अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से जाती हैं, लेकिन यह दुल्हन अपने पति के घर पैदल चलकर जा रही है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दुल्हन पूछा कि क्या वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कुछ कहना चाहती है। जवाब में उसने कहा, “मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि सड़क मार्ग ठीक होना चाहिए।” महिला ने मज़ाक में यह भी कहा, “भाई, ऐसे चलना बहुत थका देने वाला रहा है।” पढ़ें पूरी खबर