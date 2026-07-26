पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अझागिरी की बेटी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पोती कायलविझी पर चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की एक ब्रांच के मैनेजर पर हमला करने और उसे धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार SBI के एक अधिकारी के शिकायत दर्ज कराने के बाद केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि यह कथित घटना 20 जुलाई को अड्यार में SBI की NRI ब्रांच में हुई। घटना ब्रांच के CCTV कैमरे में कैद हो गई।

CCTV वीडियो वायरल

शनिवार को सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर यह घटना दिख रही है। CCTV फुटेज में कायलविझी की ब्रांच मैनेजर के ऑफिस के अंदर उनके साथ तीखी बहस होती दिख रही है। बहस के दौरान वह मैनेजर के चेहरे पर थप्पड़ मारने से पहले मैनेजर की नकल करती दिख रही हैं।

कमरे में मौजूद एक और आदमी उनका हाथ पकड़े हुए दिख रहा है और बहस जारी रहने पर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के मुताबिक, SBI NRI ब्रांच एक कमर्शियल बिल्डिंग से चलती है, जिसके मालिक कथित तौर पर कायलविझी हैं। पुलिस ने बताया कि जब वह कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी पर गई थीं, तो बिल्डिंग में खराब लिफ्ट को लेकर उनके और ब्रांच मैनेजर के बीच बहस हो गई।

🚨 SBI Chief Manager in Chennai slapped by Former Union Minister's Daughter.



Former Union Minister MK Alagiri's daughter Kayalvizhi has slapped SBI Chief Manager. The alleged incident was captured on CCTV. The footage showed Kayalvizhi arguing with the bank manager of State… pic.twitter.com/352IQUJEjg — Hellobanker (@Hellobanker_in) July 25, 2026

पुलिस ने बताया कि मैनेजर के ऑफिस के अंदर बातचीत के दौरान, कायलविझी ने कथित तौर पर अधिकारी के गाल पर थप्पड़ मारा, और यह घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई।उन पर बैंक अधिकारी पर हमला करने और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

कर्नाटक से भी आया था मामला

पिछले साल कर्नाटक की एक ब्रांच में SBI अधिकारी और एक कस्टमर के बीच बहस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब कस्टमर ने अधिकारी से कन्नड़ में बात करने के लिए कहा था। अधिकारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह लोकल भाषा नहीं बोलेंगी, जिससे सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा भड़क गया।

गुस्सा बढ़ने के बाद SBI अधिकारी ने घटना के लिए माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया। अपने साथियों की मदद से कन्नड़ में बात करते हुए उन्होंने कहा, “अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो मैं दिल से माफी मांगती हूं। मैं आगे से सहयोग करने और अपना काम कन्नड़ में करने की कोशिश करूंगी।”

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NHAI द्वारा बनाए गए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 14 दिन पहले हुआ था। उद्घाटन समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इसको लेकर तकनीक से संबंधित कई दावे किए गए थे लेकिन अब इसकी सड़क के धंसने की घटना चर्चा का विषय बन गई है। पढ़ें पूरी खबर