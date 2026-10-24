यूरोप में इस बार रिकार्ड तोड़ भीषण गर्मी के कारण 50 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई और इनमें से लगभग दो तिहाई मौत के लिए मानवीय गतिविधियों से पैदा हुआ जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। एक नए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। यह अध्ययन नेचर हेल्थ पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित होने वाला है।

‘इम्पीरियल कालेज लंदन’ की जलवायु वैज्ञानिक क्लेयर बार्न्स ने कहा कि पश्चिमी और उत्तरी यूरोप का बुनियादी ढांचा मौजूदा तापमान से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि गर्मी से हुई करीब 50 हजार मौतों में से 32 हजार से अधिक मौतें मानवीय गतिविधियों से पैदा हुए जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी गर्मी की वजह से हुर्इं।

रोम में गर्मी से हुई सबसे ज्यादा मौत

अध्ययन के अनुसार, इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में गर्मी से सबसे अधिक मौतें हुर्इं। इस महीने की शुरुआत में जारी शोध दल के एक अन्य अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2025 के दौरान यूरोपीय देशों की सभी राजधानियों में रोम में गर्मी के कारण सबसे अधिक मौतें हुर्इं।

बार्न्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही बढ़ चुके तापमान के ऊपर इस बार प्राकृतिक रूप से भी असामान्य गर्मी पड़ी। यानी, जलवायु परिवर्तन न भी होता, तब भी गर्मी का यह दौर असामान्य होता, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे और अधिक घातक बना दिया। उन्होंने बताया कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है।

आर्कटिक क्षेत्र भी हो रहा गर्म

हालांकि, आर्कटिक क्षेत्र, जो महाद्वीप नहीं है, उससे भी तेज गति से गर्म हो रहा है। औद्योगिक काल से पहले के समय की तुलना में यूरोप का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अध्ययन में पाया गया कि 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की मौतें कुल आंकड़े के आधे से अधिक थीं।

हालांकि, गर्मी के कारण 20 से 44 वर्ष के 800 से अधिक लोगों की भी जान गई। कनाडा की आपात चिकित्सा विशेषज्ञ और कनाडाई मेडिकल एसोसिएशन की निर्वाचित अध्यक्ष डा कोर्टनी हावर्ड ने कहा, ‘हमें उस भीषण गर्मी से निपटने की तैयारी करनी होगी, जिससे अब बचना संभव नहीं है।

बचने के लिए क्या उठाए जा रहे कदम

इसके लिए गर्मी की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणालियों में तत्काल निवेश करना, कम कार्बन उत्सर्जन वाली शीतलन सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना और मोहल्लों में ऐसे समूह बनाना जरूरी है, जो गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होने के जोखिम वाले लोगों की नियमित रूप से देखभाल करें और उन्हें सहायता दें। इसके साथ ही, इस संकट को बढ़ाने वाले जीवाश्म र्इंधन के इस्तेमाल में तेजी से कमी लानी होगी।’

शोधकर्ताओं ने यूरोप के 854 शहरों में आकलन किया

शोधकर्ताओं ने यूरोप के 854 शहरों में जून, जुलाई और अगस्त के दौरान गर्मी से हुई मौतों का आकलन किया। अध्ययन के मुताबिक, कुल 50,391 लोगों की मौत गर्मी के कारण हुई, जिनमें से 32,619 मौतें कोयला, तेल और गैस जलाने से पैदा हुई अतिरिक्त गर्मी के कारण हुर्इं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह 2022 की पिछली सबसे घातक गर्मियों में दर्ज 29,480 मौतों से 71 फीसद अधिक है।

हालांकि, वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि अध्ययन में मई की भीषण गर्मी से हुई मौतों और 854 शहरों के बाहर के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया। इन शहरों में यूरोप की करीब 40 फीसद आबादी रहती है।

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